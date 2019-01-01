عاجل بالفيديو.. نيجيريا تنصف جماهير إستاد القاهرة.. وتثأر لمصر من جنوب أفريقيا

نجح منتخب نيجيريا في الفوزعلي منتخب جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت علي إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسجل اللاعب النيجيري صامويل تشوكويزي، مهاجم فريق فياريال الإسباني، الهدف الأول في الدقيقة 27 من عمر المباراة، من خطأ دفاعي قاتل لخط دفاع "البافانا بافانا"، ونجح اللاعب الجنوب أفريقي زونجو، في الدقيقة 71من عمر المباراة، من تسجيل هدف التعادل، بعد احتسابها تسلل، ثم لجأ الحكم للفار ليحتسبه هدف صحيح، ثم نجح نيجيريا في تسجبل هدف الفوز في الوقت القاتل.

وشهدت الشوط الأول، سيطرت لمنتخب نيجيريا، ونشاط هجومي قوي علي مرمى جنوب أفريقيا، حتي نجح في تسجيل الهدف الأول، وحاول منتخب البافانا بافانا في التماسك الدفاعي والحفاظ علي شباكه نظيفة، واللعب علي الهجمة المرتدة.

بينما جاءت أحداث الشوط الثاني، عكس سير الشوط الأول، حيث نجح منتخب جنوب أفريقيا في الظهر بشكل رائع، واضاع الكثير من الكرات الخطير علي مرمى نيجيريا، حتي نجح في تسجيل هدف التعادل من كرة تدخل فيها الـفار، وعكس سير المباراة نجح منتخب نيجيريا في تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز ينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مواجهة الجزائر وكوت ديفوار، لمواجهته في دور الـ4 في كأس الأمم الأفريقية.

فرحة جماهير مصر ونيجيريا بعد هدف النسور في جنوب أفريقيا

وشهدت مدرجات إستاد القاهرة، تواجد جماهير مصرية بشكل مكثف، قامت بتشجيع منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا.

حيث عمت فرحة عارمة، بعد تسجيل منتخب نيجيريا هدف التقدم، في شباك جنوب أفريقيا، حيث هتفت الجماهير المصرية الحاضرة "نيجيريا.. نيجيريا.. نيجيريا" أملًا منهم في فوز النسور علي البافانا بافانا.

يذكر أن منتخب جنوب افريقيا فاز علي مصر في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، ليودع الفراعنة البطولة.