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عاجل.. كوت ديفوار تصدم الجزائر بهدف التعادل في دور الـ8 بأمم أفريقيا

07:23 م | الخميس 11 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
عاجل.. كوت ديفوار تصدم الجزائر بهدف التعادل في دور الـ8 بأمم أفريقيا

كوت ديفوار

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سجل منتخب كوت ديفوار هدف التعادل في شباك منتخب الجزائر، في المباراة التي تقام علي ملعب السويس، ضمن منافسات دور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية 2019. 

وسجل الهدف عن طريق كودجا، في الدقيقة 62 من عمر المباراة. 

وكان سفيان فيغولي، سجل الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 20 من الشوط الأول، بعد توغل رائع من بغداد بونجاح، ومررها لسفيان الذي قام بتسديدها بقوة في مرمى كوت ديفوار.

لورواه ومبوما يحضران مباراة الجزائر وكوت ديفوار

وفي سياق أخر، يحضر مباراة الجزائر وكوت ديفوار، الذي يقام علي ملعب السويس، الثنائي الفرنسي كلود لورواه، المدير الفني السابق لمنتخب الكونغو وباتريك مبوما نجم منتخب الكاميرون السابق.

يذكر أن منتخب الجزائر يواجه منتخب كوت ديفوار في دور الـ٨ من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. 

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