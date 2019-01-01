عاجل.. ضربات الترجيح تحسم مواجهة الجزائر وكوت ديفوار في دور الـ8 بأمم افريقيا

انتهى الوقت الإضافي من مباراة الجزائر وكوت ديفوار، بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، في المباراة، التي تقام علي إستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية 2019، وامتدت المباراة لضربات الجزاء.

وسجل سفيان فيغولي، الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 20 من الشوط الأول، ثم تعادل كودجا لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وأهدر اللاعب بغداد بونجاح، ضربة جزاء لمنتخب الجزائر، فرصة تقدم الجزائر بالهدف الثاني، حيث بكى اللاعب عقب ضياع الضربة.

وشهد الوقت الإضافي، مجهودًا بدنيًا كبيرًا من لاعبي المنتخبين، حيث حاول الفريقين تسجيل هدف الفوز ولكن الصلابة الدفاعية للفريقين، فرضت التعادل الإيجابي على أحداث المباراة.

التعادل الإيجابي يحسم الوقت الأصلي

وكان الوقت الأصلي، من مباراة الجزائر وكوت ديفوار، انتهى بهدف لكل فريق، في المباراة، التي تقام علي استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية.

وحاول منتخب الجزائر، السيطرة علي الشوط الأول من المباراة، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول، عن طريق سفيان فيغولي، وظهر دفاعي رائع في الشوط الأول.

فيما تمكن منتخب ساحل العاج، من تسجيل هدف التعادل خلال الشوط الثاني، الذي شهد ضغطًا على دفاعات منتخب الجزائر، الذي فشل في الحفاظ على شباكه نظيفة.