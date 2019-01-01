بالفيديو.. الله أكبر على الجزائر.. محاربو الصحراء إلى نصف النهائي بعد إقصاء كوت ديفوار

حقق منتخب الجزائر فوزًا صعبًا علي منتخب كوت ديفوار بضربات الجزاء، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة، التي تقام علي ملعب السويس، ضمن منافسات دور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح سفيان فيغولي، في تسجيل الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 20 من الشوط الأول، ثم تعادل كودجا لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إهدار اللاعب بغداد بونجاح ضربة جزاء لمنتخب الجزائر، في فرصة تقدم محاربي الصحراء بالهدف الثاني، حيث بكى اللاعب عقب ضياع الضربة.

وشهد الشوط الأول من المباراة، سيطرة نسبية لمنتخب الجزائر، وأضاع الكثير من الفرص المحققة على المرمى، وقام بتسجيل الهدف الأول في شباك منتخب كوت ديفوار.

وعاد منتخب كوت ديفوار في الشوط الثاني بهدف التعادل، وظهر بشكل هجومي قوي، ولعب منتخب الجزائر على الهجمة المرتدة.

وفشل المنتخبين في حسم المباراة خلال الوقت الإضافي، حيث ظهر الإرهاق البدني على لاعبي الفريقين، حتى تم الاحتكام لضربات الجزاء.

وسيواجه منتخب الجزائر، نظيره منتخب نيجيريا، في نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية 2019.

بونجاح يبكي عقب ضربة الجزاء

وفي سياق متصل، بكى اللاعب بغداد بونجاح، مهاجم الجزائر، عقب إضاعت ضربة جزاء في الشوط الثاني من مباراة محاربي الصحراء أمام كوت ديفوار في دور الـ8 في كأس الأمم.

وأهدر اللاعب ضربة الجزاء في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، بعدما حصل عليها "بونجاح"، وأعاقه حارس مرمى كوت ديفوار داخل منطقة الجزاء، ولجأ الحكم للفار وقام باحتسابها.

يذكر أن منتخب الجزائر نجح في الصعود للدورربع النهائي من أمم أفريقيا 2019، بعدما فاز على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة.