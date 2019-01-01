عاجل.. فرجاني ساسي يضع تونس في المقدمة أمام مدغشقر

أحرز منتخب تونس، أول أهدافه في شباك نظيره مدغشقر، في المباراة، التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد السلام، في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وأحرز هدف منتخب نسور قرطاج الأول، لاعب الفريق، فرجاني ساسي، في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي تأهل لربع النهائي، وذلك عقب انتصاره الثمين على غانا بركلات الترجيح بدور الـ16 من البطولة، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي المقابل، تأهل منتخب مدغشقر لذات الدور من البطولة الأفريقية الكبيرة على حساب الكونغو ديموقراطية بدور الـ16، عقب انتهاء تلك المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، قبل أن تحسمها ركلات الجزاء في النهاية لصالح المنتخب الملجاشي.

وينتظر منتخب السنغال، الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر اليوم، في الدور نصف النهائي للبطولة.