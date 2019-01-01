عاجل.. المساكني يُحرز ثاني أهداف تونس أمام مدغشقر

سجل منتخب تونس ،ثاني أهدافه في مرمى مدغشقر، في المباراة، التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد السلام، في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية، والمقامة فعالياتها خلال الفترة الحالية في مصر.

وأحرز هدف منتخب تونس الثاني، لاعبه يوسف المساكني، في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

وكان المنتخب الملجاشي قد تأهل لهذا الدور من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب تخطيه عقبة منتخب الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح، في دور الـ16 من البطولة، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي من هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

السنغال ينتظر الفائز من لقاء تونس ومدغشقر

وعلى الجانب الآخر، فقد تأهل نسور قرطاج لربع النهائي، وذلك عقب الانتصار على غانا بركلات الترجيح بدور الـ16، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي من تلك المواجهة بالتعادل بنتيجة 1-1.

وينتظر منتخب السنغال، الفائز من مباراة تونس ومدغشقر لمواجهته في الدور نصف النهائي للبطولة.