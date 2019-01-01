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نصف نهائي أمم أفريقيا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء تونس والسنغال

06:49 م | الأحد 14 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
نصف نهائي أمم أفريقيا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء تونس والسنغال

مباراة تونس والسنغال

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انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع منتخبي السنغال وتونس، حاليًا على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بتعادل المنتخبين سلبًا.

وكان المنتخب السنغالي هو الطرف الأخطر على الإطلاق منذ بداية الشوط الأول، بل والأكثر سيطرة على وسط الميدان، وأضاع لاعبي أسود التيرانجا العديد من الأهداف المحققة، والتي لم يحالفهم التوفيق في ترجمتها إلى أهداف.

وكانت أخطر تلك الفرص، تسديدة السنغالي يوسف سابالي، التي اصطدمت بعارضة نسور قرطاج في الدقيقة 26.

تونس تهاجم السنغال على استحياء

وعلى الجانب الآخر، شن لاعبي منتخب تونس بعض الهجمات على المرمى السنغالي، لكن على استحياء، إذ لم تشكل تلك الهجمات أي خطورة تذكر على مرمى أسود التيرانجا.

وفي المقابل، نجح منتخب تونس في التأهل لذات الدور من البطولة، عقب انتصاره الكبير على مدغشقر بثلاثية نظيفة في ربع النهائي.

الجدير بالذكر أن منتخب السنغال، تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك عقب انتصاره الصعب على بنين بهدف أبيض، في ربع نهائي البطولة الأفريقية الكبيرة.

 

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