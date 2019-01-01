75دقيقة.. التعادل الإيجابي مستمر بين الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

مرور 75 دقيقة من عمر مباراة الجزائر ونيجيريا، والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تقام علي إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشهدت الدقيقة 63 ضربة حرة لمنتخب الجزائر، خطيرة تم تسديدها عن طريق يوسف البلايلي بكرة عرضية خطيرة، لكن تدخل دفاعات نيجيريا.

كما نجح منتخب نيجيريا في الحصول علي ضربة جزاء، بعد لمس الكرة يد عيسى ميندي لاعب منتخب الجزائر، وتم اللجوء للفار وأحتسابها.

وسجل ضربة الجزاء المهاجم النيجيري إيجالو، في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

إيجالو يتعادل لنيجيريا أمام الجزائر من ضربة جزاء

وفي سياق متصل، نجح منتخب نيجيريا في تسجيل هدف التعادل في شباك منتخب الجزائر، في المباراة التي تقام علي إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وأحرز الهدف إيجالو ، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، من ضربة جزاء بعد رجوع حكم المباراة، بكاري جاسما، للفار وتم إحتسابها.

وكان منتخب نيجيريا حجز مقعدًا في دور الـ4، بعد الفوز علي جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف، في دور الـ8 من البطولة.