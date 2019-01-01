بالفيديو.. فخر العرب الحقيقي.. رياض محرز يصعد بالجزائر لنهائي أمم أفريقيا

نجح منتخب الجزائر في الفوز علي منتخب نيجيريا، بهدين دون رد، في المباراة التي تقام علي إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وسجل مدافع نيجيريا ويليام إيكونج، هدفًا عكسيًا في شباكه، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية قوية من الجزائري رياض محرز، بينما تعادل للنسور مهاجمها إيجالو، من ضربة جزاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة، فيما سجل رياض محرز هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 94.

وشهد الشوط الأول سيطرة نسبية لمنتخب الجزائر علي مجريات المباراة، ونجح في تهديد مرمى منتخب نيجيريا في أكثر من كرة، أبرزها الإنفراد الضائع من بغداد بونجاح في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وشهدت الشوط الثاني، عودة هجومية لمنتخب نيجيريا، وأسلوب دفاعي من منتخب الجزائر، ولكن نجح إيجالو في التعادل للنسور من ضربة جزاء تم احتسابها بعد الرجوع للفار.

ثم نجح رياض محرز في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 94 من المباراة، من ضربة حرة مباشرة سجلها بشكل رائع.

إيجالو يتصدر قائمة هدافي أمم افريقيا

وفي سياق أخر، سجل المهاجم الدولي النيجيري أوديون إيجالو، في شباك منتخب الجزائر هدف التعادل، وبهذا الهدف نجح في اعتلاء عرش صدارة هدافي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويعتلي المهاجم الدولي النيجيري صدارة الهدافين دون منازع في البطولة بـ4 أهداف حتى الآن.

ويتساوى كل من السنغالي ساديو ماني، والمهاجم الدولي الكونغولي سيدريك باكومبو، والجناح الدولي الجزائري الشاب آدم أوناس، في الأهداف في المركز الثامي بـ3 أهداف .