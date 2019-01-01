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رامي بن سبعيني: قلبي يرقص من الفرحة ونجحنا في إسعاد الجماهير الجزائرية والمصرية

12:20 ص | الإثنين 15 يوليو 2019
كتب: عثمان إبراهيم
رامي بن سبعيني: قلبي يرقص من الفرحة ونجحنا في إسعاد الجماهير الجزائرية والمصرية

رامي بن سبعيني

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أعرب المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن سعادته الغامرة بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب الانتصار على نيجيريا بنتيجة 2-1 بالدور نصف النهائي الذي جمع المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي.

وقال "بن سبعيني" في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء: تخطينا منافس صعب للغاية، وهو المنتخب النيجيري، ولا أستطيع وصف شعوري لحظة الهدف الذي سجله رياض محرز، فأنا لازلت أشعر بقلبي يرقص حتى الآن من الفرحة.

وأضاف "بن سبعيني": أوجه التحية للجماهير الجزائرية، والمصرية التي شجعت الفريق حتى اللحظة الأخيرة، ووثقوا في قدراتنا، وفي النهاية نجحنا في اسعادهم بالانتصار.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية، يوم الجمعة المقبلة، 19 يوليو.

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