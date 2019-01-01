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عاجل.. بالفيديو.. نيجيريا ثالث أمم أفريقيا 2019 بالفوز على تونس بهدف إيجالو

10:51 م | الأربعاء 17 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. بالفيديو.. نيجيريا ثالث أمم أفريقيا 2019 بالفوز على تونس بهدف إيجالو

تونس ونيجيريا

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نجح المنتخب النيجيري في حصد المركز الثالث من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة فعالياتها في مصر حاليًا، عقب انتصاره على المنتخب التونسي بهدف نظيف أحرزه أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء.

وكان المنتخب النيجيري هو الطرف الأفضل على الإطلاق طوال سير اللقاء، فيما أضاع لاعبو المنتخب التونسي العديد من الفرص المحققة لإدراك التعادل، والتي كان أخطرها في الدقيقة 48، بعد أهدر مهاجم نسور قرطاج فراس شواط هدفًا مؤكدًا، بعد انفراده بحارس مرمى المنتخب النيجيري، إلا أن تسديدته مرت في النهاية بجوار القائم الأيمن بقليل.

    

الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم الجمعة المقبل، في استاد القاهرة الدولي بين منتخبي السنغال والجزائر.

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