نائب رئيس "كاف" يسلم منتخب نيجيريا جائزة المركز الثالث

سلك كونستانت عمري سليماني النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومحمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019، وأماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، ووادي جاري رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، بتسليم ميداليات المركز الثالث بالبطولة القارية للمنتخب النيجيري.

وفاز المنتخب النيجيري بالمركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية، بعد تفوقه على المنتخب التونسي بهدف سجله أودوين إيجالو في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء الذي أقيم بينهما قبل قليل على استاد السلام.

جائزة أفضل لاعب في المباراة للاعب ويليام إيكونج

ومنحت اللجنة الفنية ببطولة الأمم الأفريقية توتال مصر 2019، جائزة أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وتونس التي حددت صاحبي المركزين الثالث والرابع، للاعب ويليام إيكونج.