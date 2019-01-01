تعيين دروجبا وإيتو معاونان لرئيس الاتحاد الأفريقي

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين ديديه دروجبا وصامويل إيتو، معاونان لرئيس كاف، وسيتم منحهم المسمى المناسب لمنصبيهما، ووجه اعتذارًا للجنة التنفيذية بعدم إخبارهم بهذا الأمر في وقت سابق، مبرراً بأنها جاءت كخطوة سريعة من أجل الإصلاح.

وقال أحمد أحمد خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "توليت مسئولية الاتحاد الأفريقي في توقيت قريب من تولي إنفانتينو مسئولية الاتحاد الدولي، لقد وعدته بالتعاون الكامل مع فاطمة سامورا لتطوير الكرة الأفريقية والسير في خطوات الإصلاح بشكل أسرع وأفريقيا تحتاج لبرنامج سريع من أجل التطور".

وأضاف: " كاف عائلة واحدة ومثل أي عائلة توجد بعض المشاكل وأعمل على حلها رغم الانتقادات التي تعرضت لها وفي إطار البحث عن التوسع مع شركاء كاف، من أجل تطوير كرة القدم، وجهت الدعوة لكثير من الرموز في القارة السمراء واشكرهم لاستجابتهم وتلبية الدعوة من أجل قارة أفريقيا".

واختتم: "بيننا اليوم شخصيات عظيمة تسبب عرقهم في ملاعب أفريقيا، في ازدهار عشب الملاعب أنهم أبطال عظام وأشكرهم بحرارة على قدومهم اليوم، وبشكل خاص أشكر كل من قام منهم بتوطيد الارتباط مثل دروجبا وايتو".