4.5 مليون دولار بانتظار الفائز في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الجوائز المالية لبطل كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر، إذ رصد 4.5 مليون دولار للمتوج بلقب "كان" سواء المنتخب الجزائرى أو نظيره السنغالى، اللذان يخوضان المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة، كما يحصل الوصيف على مبلغ مالى قدره 2.5 مليون دولار.

ويمنح الاتحاد الأفريقى الفرق التى وصلت إلى الدور نصف النهائى مبلغ 2 مليون دولار لكل فريق، وهما منتخبا: تونس ونيجيريا، كما تحصل المنتخبات التى تأهلت إلى الدور ربع النهائى على مبلغ مالى قدره 800 ألف دولار لكل فريق، وهى منتخبات: جنوب أفريقيا، بنين، كوت ديفوار، مدغشقر.

الجزائر ضد السنغال في مواجهة شرسة

يتطلع المنتخب الجزائرى فى مباراته أمام نظيره السنغالى لتحقيق اللقب الثانى له تاريخياً فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ كانت المرة الوحيدة التى يتوج فيها بطلاً لأفريقيا فى نسخة 1990 التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، منذ ما يقرب من 29 عاماً.

فى حين يسعى "أسود التيرانجا" لحصد اللقب الأول فى تاريخهم بالبطولة حيث لم يعرف الفريق طريق المباراة النهائية من قبل إلا فى مرة وحيدة كانت فى نسخة 2002، وفشل فى معانقة الكأس بعد الخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 2-3 بضربات الترجيح فى البطولة التى أقيمت بمالى.