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بالصور.. ريبيري وابنته في القاهرة لمساندة الجزائر بنهائي كأس أفريقيا

03:35 ص | الجمعة 19 يوليو 2019
كتب: محمد السيسي
بالصور.. ريبيري وابنته في القاهرة لمساندة الجزائر بنهائي كأس أفريقيا

ريبيري

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أصر النجم الفرنسي، فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، على الحضور إلى القاهرة، من أجل مساندة المنتخب الجزائري خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال، اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

ووصل ريبيري إلى القاهرة رفقة ابنته وتدعى "هزيا ريبيري"، ويقيم بأحد الفنادق بالعاصمة المصرية.

ونشر فرانك ريبيري عبر "الاستوري" الخاص بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا له في الطائرة، وكذلك صورة له في أحد فنادق القاهرة رفقة ابنته.

يذكر أن زوجة فرانك ريبيري نجم المنتخب الفرنسي، تحمل الجنسية الجزائرية.

الجزائر تبحث عن اللقب الثاني

ويبحث المنتخب الجزائري عن لقبه الثاني عند مواجهة السنغال، اليوم الجمعة ضمن نهائي كأس الأمم الأفريقية النسخة الـ32.

وحصد المنتخب الجزائري لقبه الوحيد في كأس أفريقيا عام 1990، عقب الفوز على نيجيريا بهدف دون رد.

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