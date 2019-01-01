أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل.. محرز وبونجاح يقودان تشكيل الجزائر ضد السنغال في نهائي أمم أفريقيا

بث مباشر.. الأهلي يواجه البلاستيك وديا استعدادا للمقاولون

بسبب جمهور الأجانب.. قميص منتخب مصر يشهد نهائي كأس الأمم الأفريقية

خالد جلال يُطالب لاعبي الزمالك بالتركيز من أجل تخطي الجونة

عاجل.. ساديو ماني يقود كتيبة السنغال ضد الجزائر في نهائي أمم أفريقيا

06:55 م | الجمعة 19 يوليو 2019
كتب: محمد خيري
عاجل.. ساديو ماني يقود كتيبة السنغال ضد الجزائر في نهائي أمم أفريقيا

ساديو ماني

أخبار متعلقة

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي تشكيل أسود التيرانجا الرسمي لمواجهة الجزائر في نهائي أمم إفريقيا 2019.

ومن المقرر، أن يواجه المنتخب السنغالي، نظيره الجزائري على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت على البث الأرضي، إلى جانب قناة بي إن سبورت 1hd.

وجاء تشكيل السنغال على النحو الآتي:

ماني ونيانج يقودان السنغال أمام الجزائر

حراسة المرمى: ألفريد جوميز

خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي.

خط الوسط: ندياي، إدريسا جاي، هنري سافييت.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.

أخبار قد تعجبك

الجزائر vs السنغال.. مواجهة شرسة في نهائي كأس الأمم الأفريقية

استطلاع رأى

  • السنغال

    السنغال

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية
  • الجزائر

    الجزائر

الأكثر قراءة

خاص.. خناقة في ستوديو "الزمالك اليوم" بين رئيس النادي وخالد الغندور وأحمد جمال

عاجل.. وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

عاجل.. مصر في مجموعة سهلة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
"صبحي" يطلب أعلى راتب شهري في الأهلي مقابل رفضه للزمالك