عاجل.. ساديو ماني يقود كتيبة السنغال ضد الجزائر في نهائي أمم أفريقيا

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي تشكيل أسود التيرانجا الرسمي لمواجهة الجزائر في نهائي أمم إفريقيا 2019.

ومن المقرر، أن يواجه المنتخب السنغالي، نظيره الجزائري على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت على البث الأرضي، إلى جانب قناة بي إن سبورت 1hd.

وجاء تشكيل السنغال على النحو الآتي:

ماني ونيانج يقودان السنغال أمام الجزائر

حراسة المرمى: ألفريد جوميز

خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي.

خط الوسط: ندياي، إدريسا جاي، هنري سافييت.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.