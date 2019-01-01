عاجل.. بالفيديو.. بغداد بونجاح يُفاجئ السنغال بهدف مبكر في نهائي أمم أفريقيا

أحرز منتخب الجزائر أول أهدافه في شباك السنغال، بالمباراة، التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأحرز أول أهداف الجزائر بغداد بونجاح، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة.

وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب انتصاره على تونس بهدف نظيف، في نصف نهائي الكان.

في المقابل، تأهل المنتخب الجزائري إلى النهائي القاري الكبير، وذلك عقب فوزه الثمين على نيجيريا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.