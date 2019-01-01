بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب الجزائر والسنغال في تمام التاسعة من مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، والذي يُقام على استاد القاهرة الدولي في البطولة، التي تحتضنها مصر.

وسبق والتقى الجزائر مع السنغال في النسخة الجارية، ضمن منافسات دور المجموعات، وفاز منتخب الجزائر بهدف دون رد فى المباراة.

وتنقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية، وقناة bein sport max 1.

ولمشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال من هنا:

محرز يقود تشكيل الجزائر أمام السنغال

وبدأ منتخب الجزائر بتشكيل مكون من:

رايس مبولحي لحراسة المرمى.

مهدي زفان وعيسى ماندي وجمال بلعمري ورامي بينسبعيني في قلب الدفاع.

عدلان قديورة وسفيان فيغولي واسماعيل بن ناصر في خط الوسط.

رياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح في الهجوم.

ماني يقود هجوم السنغال ضد الجزائر

وعلى الجانب الآخر يلعب السنغال بتشكيل مكون من:

ألفريد جوميز، لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي، ندياي، إدريسا جاي، هنري سافييت، إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.

أحداث المباراة:

-انطلاق المباراة

-حذر كبير من الفريقين في اللحظات الأولى

-جوووووووووووووووووووووووووووووول بغداد بونجاح يسجل الأول للجزائر بالدقيقة3.. بونجاح يصوب الكرة وتغالط حارس السنغال لتسكن الشباك

-مرور4 دقائق وبداية مشتعلة للغاية بعد هدف بونجاح

-5دقائق تمر من اللقاء وضربة حرة مباشرة لفيجولي

-هجمات متبادلة من الفريقين لكن دون خطورة بعد مرور10 دقائق

-12 دقيقة تمر من اللقاء والسنغال تبحث عن التعديل بالضربات الثابتة

-أليوم أليوم الحكم الكاميروني وجه تحذير اخير لبغداد بونجاح بسبب تدخلاته القوية وهدده بمنحه انذار حال تكرار تلك التدخلات بالدقيقة 17

-هدوء في اللعب بعد 22 دقيقة

-صراع بدني كبير من الفريقين بعد مرور28 دقيقة وغياب للفعالية الهجومية أمام المرمى

-أوووووه كرة خطيرة لنيانج على مرمى الجزائر بالدقيقة37

-الكرة في وسط الملعب وقوة بدنية كبيرة من الفريقين، والسنغال تضغط في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول

-مطالبات بركلة جزائر للسنغال إثر كرة مشتركة مع إسماعيل سار والحكم يشير لركنية

-الضغط السنغال يتواصل وركنية جديدة بالوقت بدل الضائع

-نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر

- انطلاق الشوط الثاني

-هجمات متبادلة بين الفريقين بعد مرور5 دقائق لكن دون خطورة تذكر على المرمى.

-محاولات من البلايلي وبونجاح لكنها لا تكتمل أمام دفاع سنغالي قوي بالدقيقة 54

-ضربة حرة مباشرة تمر بسلام على مرمى الجزائر بالدقيقة56

-أوووووووووه قمة الإثارة في الدقيقة59 بعد لجوء الحكم للفار ويلغي ركلة جزاء للسنغال وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي أسود التيرانجا

-مجددا يهدر نيانج هدف مؤكد للسنغال بعد مراوغة رايس مبولحي بالدقيقة 65

-ضغط السنغال يتواصل ورايس مبولحي يبعد هدف جديد من تصويبة سابالي

- الجزائر ترد بضغط متواصل عن طريقة تسديدة البلايلي بالدقيقة 75

-إصابة جمال بلعامري ويخرج لتلقي العلاج والجزائر تلعب ناقص لاعب بالدقيقة 78

-عودة بلعامري بعد تلقي الإسعافات وتغيير الشورت الملطخ بالدماء، وضغط كبير من السنغال بالدقيقة80