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بالصور| بلماضي يحتفل مع جماهير الجزائر بكأس الأمم أمام فندق الإقامة

02:45 ص | السبت 20 يوليو 2019
كتب: محمد يحيى - محمد سعيد عبد العظيم
بالصور| بلماضي يحتفل مع جماهير الجزائر بكأس الأمم أمام فندق الإقامة

جمال بالماضي

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تمكن منتخب السنغال، من التتوجي بكأس الأمم الأفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على السنغال، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وحرص جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على الاحتفال بكأس الأمم الأفريقية، مع جماهير بلاده التي تتواجد أمام فندق إقامة محاربي الصحراء.

كما حرصت الجماهير على الاحتفال بالكأس مع لاعبي المنتخب، داخل الفندق، فور وصولهم من استاد القاهرة مباشرة.

جماهير الجزائر تتواجد بكثافة أمام الفندق

وفي سياق متصل، تتواجد جماهير الجزائر، بكثافة أمام فندق إقامة المنتخب، من أجل الاحتفال باللقب الثاني في تاريخ محاربي الصحراء.

حراسة أمنية مشددة بالمكان المؤدي لغرف اللاعبين

وتوجد حراسة أمنية مشددة، من قبل الجهات الأمنية داخل فندق إقامة منتخب الجزائر، وذلك بالمكان المؤدي لغرف اللاعبين.

وتحرص الجهات الأمنية على الحفاظ على الهدوء داخل الفندق، وعدم إحداث أي أعمال شغب، وذلك لسلامة اللاعبين والجماهير، والاحتفال بكأس الأمم الأفريقية بشكل لائق داخل الفندق.

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