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عاجل.. لجنة الانضباط بـ"كاف" تعلن الترجي بطلا لأفريقيا.. وتُغرم الوداد 35 ألف دولار

05:40 م | الأربعاء 07 أغسطس 2019
كتب: أحمد أبوالليل
عاجل.. لجنة الانضباط بـ"كاف" تعلن الترجي بطلا لأفريقيا.. وتُغرم الوداد 35 ألف دولار

الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

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عقدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، اجتماعا للنظر في ملف أزمة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأصدرت اللجنة التابعة لـ"كاف" قرارها في أزمة مباراة الترجي التونسى والوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى توقفت فى الدقيقة 61 لمطالبة لاعبى الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو لاستكشاف مدى صحة هدف سجله الفريق وألغاه الحكم بداعى التسلل، عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفريق التونسى، قبل أن يتم اعتبار الوداد منسحباً وتتويج الترجى باللقب.

وقررت لجنة الانضباط بـ"كاف" اعتبار الترجي التونسي بطلا لنسخة دوري أبطال أفريقيا، واعتبار الوداد منهزمًا مع تغريمه 20 ألف دولار، بسبب الانسحاب من المباراة، مع تغريمه 15 ألف دولار أخرى بسبب إشعال الجماهير للشماريخ، مع تغريم الترجي 20 ألف دولار بسبب التصرف غير الرياضي من قبل رئيس ناديه مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، مع حرمانه من جماهيره مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أفريقيا.

الترجي يُحقق البطولة الرابعة في تاريخه

وكان "كاف" قد قرر، في وقت سابق قبل هذه الجلسة، إعادة مباراة الترجى والوداد فى نهائى دورى الأبطال فى ملعب محايد لعدم توفر شروط السلامة واللعب النظيف فى ملعب "رادس"، قبل أن تلغى المحكمة الرياضية هذا القرار.

وكان الترجى قد حقق دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخه بعد أحداث مثيرة للجدل.

من ناحية أخرى، كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي قد قررت عدم معاقبة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في واقعة الاعتداء على الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة الكونفدرالية، والتي انتهت بفوز الأبيض باللقب عن طريق ركلات الترجيح، في مباراة شهدت مؤازرة أكثر من 70 ألف مشجع للقلعة البيضاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث أصدرت اللجنة التأديبية التابعة قرارها، أمس الثلاثاء، والذي أكد أنه لم يوجد أدلة كافية تدين رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم والنائب الثاني للاتحاد الأفريقي، نظرًا للغموض، الذي يحوم تلك الأزمة.

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