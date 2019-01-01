تعديلات جديدة من "كاف" على لوائح دوري أبطال أفريقيا

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعض التعديلات الجديدة على اللوائح الخاصة بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم الجمعة.

وفيما يلي التعديلات الجديدة بلوائح بطولة دوري أبطال أفريقيا:

- إيقاف أي لاعب بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيكون بعد حصوله على 3 إنذارات، وليس إنذارين كحال باقي النسخ السابقة من البطولة.

اللعب خارج عاصمة الدولة التي ستقام فيها المباراة، سيتحدد وفقًا للشروط الآتية:

أولًا: موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الملعب الذي تم اقتراحه لإقامة المباراة فيه.

ثانيًا: أن يكون ملعب المباراة في حالة جيدة، هذا بالإضافة إلى ضرورة توافر النقل التليفزيوني، وأن تكون الإضاءة الخاصة بملعب المباراة جيدة أيضًا.

ثالثًا: أن تكون المسافة بين ملعب المباراة والعاصمة أقل 200 كيلومتر.

ومن المقرر أن تقام غدًا، الجمعة 19 مباراة بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يواجه "إطلع بره" الأحد المقبل بدوري أبطال أفريقيا.. والزمالك يواجه ديكاداها الصومالي الجمعة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأحمر نظيره إطلع بره بطل جنوب السودان، يوم الأحد المقبل، الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري، على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

في ذات السياق، يواجه نادي الزمالك نظيره ديكاداها بطل الصومالي يوم، الجمعة، الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري، في إطار مباريات دور الـ64 أيضًا من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي قد وافق على طلب الزمالك بتأجيل تلك المواجهة من يوم 11 أغسطس إلى يوم 16 أغسطس بسبب رفض الأمن إقامة المباراة في القاهرة لُتنقل إلى محافظة آخرى في النهاية.