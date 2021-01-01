اجتماع عاجل في جينيراسيون للرد على قرار "كاف" بشأن إعادة مباراة الزمالك

اجتمع اليوم الأربعاء، مجلس إدارة نادي جينيراسيون السنغالي، بشكل عاجل، برئاسة مادي توري، من أجل القرار، الذي صدر من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة مباراة الزمالك يوم 24 من الشهر الجاري، خاصة وأن الفريق السنغالي رفض الرد أمس بأي بيان رسمي على قرار الكاف، على الرغم من تلقيه خطابًا رسميًا بإعادة المباراة، وكذلك إعلان الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي عبر موقعه.

ومن المقرر، أن يرد جينيراسيون على قرار الكاف بشكل رسمي، من أجل إنهاء الجدل حول ماكان يريد خوض المباراة أو اللجوء إلى المحكمة الرياضية، رافضًا قراره بإعادة المباراة مرة آخرى.

كاف يصدر 4 قرارات بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

وأصدر أمس الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف"، بيانًا رسميًا، كشف فيه عن القرار النهائي بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون بإياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي: "عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، مصر اليوم 8 أكتوبر، وتقرر إقامة مباراة دوري الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة الثامنة مساء.

وتابع: "من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر:

- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر".

- "كاف" سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية.

- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها.

- الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيتأهل للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة CAF كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019.

جينيراسيون: لا نعلم شيئًا عن إعادة مباراتنا أمام الزمالك

علق نادي جينيراسيون فوت السنغالي على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة مباراته أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا يوم 24 من الشهر الجاري، حيث لم يتم تحديد ملعب للمباراة.

وقال تالا فال المتحدث الرسمي للنادي السنغالي في تصريحات خاصة للوطن سبورت: لم يصلنا أي شيء نهائيًا من الاتحاد الأفريقي، وتحدثوا معهم من أجل إرسال لنا خطاب رسمي يؤكد بأن المباراة ستعاد.

وتابع : طالما أننا لا نتلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فلن نعلق على القرارات التي نتلقاها من قبل وسائل الإعلام.