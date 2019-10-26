تركي آل الشيخ يمد حبال الود مع الأهلي: أدعم الكيان

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تركي آل الشيخ
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، دعمه للنادي الأهلي.
وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا أحد يُزايد علي، ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي".
وأضاف: "اختلفت معهم واتشتمت أمي من قِلة، وهذا ما حز في صدري وجرحني كثيرا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب".
وتابع: "عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا، وعندما مرض دعوت له بالشفاء، هذه أخلاق العرب وهكذا تربينا".
وأردف: "أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن اسمح باستخدام اسمي في الإساءة له!! أو التقليل منه!!، وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان".
واختتم رئيس هيئة الترفيه السعودية منشوره، قائلًا: "أتمنى أن تفهم الرسالة جيدا.. السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".
وخاض تركي آل الشيخ تجربة استثمار رياضي بعدما اشترى نادي الأسيوطي وغير اسمه لـ "بيراميدز"، وحقق نتائج طيبة في الدوري المصري وباعه للمستثمر الإماراتي سالم الشمسي.
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