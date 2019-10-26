زلزال في النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي.. بدون مدرب و3 استقالات

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النجم الساحلي
أعلن نادي النجم الساحلي بشكل رسمي عن ثالث استقالات النادي، برحيل عضو النادي أحمد القفصي والذي انضم إلى قائمة المستقيلين.
وقال النجم الساحلي في بيان رسمي: تلقى مجلس الإدارة بشكل رسمي استقالة مكتوبة من أحمد القفصي.
وقالت إذاعة الجوهرة التونسية، إن من المقرر عقد جلسة عامة للجمعية العمومية بالنجم من أجل انتخابات استثنائية يوم السبت 16 نوفمبر 2019 لانتخاب مجلس جديد.
كان رضا شرف الدين رئيس نادي النجم، تقدم باستقالته رافضًا الاستمرار في مجلس النادي، حيث اكتفى بالفترة التي قضاها مع النادي، حيث كانت آخر بطولات القدم للفريق خلال فترة شرف الدين البطولة العربية العام الماضي على حساب الهلال السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالإمارات، وانتهى اللقاء حينها في الثواني القاتلة.
ويبحث النجم الساحلي في الوقت الحالي عن مدرب بدلًا من فوزي البنزرتي الذي رحل عقب الخروج من البطولة العربية على يد الشباب الأردن، خاصة وأن النجم بطل النسخة الماضية.
رضا شرف الدين لم يرحل وحيدًا بل رحل من بعده الحبيب السايح نائب الرئيس الذي فاجأ الجميع أمس بتقديم استقالته من مجلس النادي.
جاء ذلك خلال فترة صعبة للنادي التونسي، خاصة مع بداية الدوري هناك، وقبل بدء منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويصطدم الفريق التونسي بالأهلي في أولى المواجهات بتونس.
ويصطدم الأهلي بالنجم الساحلي يوم 29 من الشهر المقبل في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
النجم الساحلي وصل لقبل نهائي الكونفدرالية العام الماضي واصطدم بالزمالك، ولكن نجح الأبيض في الفوز عليه والتأهل لنهائي البطولة، بفضل هدف كهربا على ملعب برج العرب.
وتضم مجموعة الأهلي والنجم الساحلي وهي الثانية كل الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوى.
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