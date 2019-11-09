مباراة مثيرة.. الهلال يفوز على أوراوا في نهائي آسيا بهدف كاريلو (فيديو)

نجح فريق الهلال في الفوز على أوراوا الياباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الجامعة، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من محمد البريك من الجهة اليمنى وعرضية رائعة يخرج الحارس من مرماه بشكل خاطئ ليسجلها أندري كاريلو، في المرمى الخالي.

الشوط الأول شهد إهدار 3 فرص محققة للهلال الذي قدم شوطا كبيرا أمام الفريق الياباني، خاصة وأنه كان يحتاج لفوز مريح قبل الصدام بأوراوا على ملعبه يوم 24 من الشهر الجاري في مباراة الإياب.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة من الفريق السعودي، الذي لم يحالفه التوفيق في تسجيل 3 أهداف على الأقل.

تفاصيل الشوط الثاني من نهائي آسيا

في الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه على أوراوا، حتى تكلل ضغطه بهدف رائع عن طريق البيروفي كاريلو، ولم يظهر الفريق الياباني في أي فرصة خطيرة خلال الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 58 شهدت تسديدة رائعة من سالم الدوسري من حدود منطقة الجزاء بعد أن استلمها بالصدر ولكن تمر قريبة للغاية من القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 62 هجمة مرتدة خطيرة من الهلال وعرضية من الجهة اليمنى تصل إلى جوميز وخروج من الحارس يبعدها من أمامه لتصل إلى سلمان الفرج يسدد ولكن تصطدم بالدفاع في كرة خطيرة أخرى.

الدقيقة 71 ألغى الحكم العراقي هدف للهلال عن طريق سالم الدوسري بداعي التسلل.

الهلال أجرى تغييران فقط بدخول نواف العابد وخروج جيوفينكو، ودخول محمد كنو وخروج عبدالله عطيف.

الهلال يحتاج للتعادل السلبي في مباراته المقبلة من أجل حصد اللقب، أو على الأقل التعادل إيجابيًا.