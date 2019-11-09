مباراة مثيرة.. الهلال يفوز على أوراوا في نهائي آسيا بهدف كاريلو (فيديو)

أحدث الأخبار
الهلال وأوراوا
نجح فريق الهلال في الفوز على أوراوا الياباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الجامعة، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من محمد البريك من الجهة اليمنى وعرضية رائعة يخرج الحارس من مرماه بشكل خاطئ ليسجلها أندري كاريلو، في المرمى الخالي.
الشوط الأول شهد إهدار 3 فرص محققة للهلال الذي قدم شوطا كبيرا أمام الفريق الياباني، خاصة وأنه كان يحتاج لفوز مريح قبل الصدام بأوراوا على ملعبه يوم 24 من الشهر الجاري في مباراة الإياب.
وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة من الفريق السعودي، الذي لم يحالفه التوفيق في تسجيل 3 أهداف على الأقل.
في الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه على أوراوا، حتى تكلل ضغطه بهدف رائع عن طريق البيروفي كاريلو، ولم يظهر الفريق الياباني في أي فرصة خطيرة خلال الشوط الثاني.
وفي الدقيقة 58 شهدت تسديدة رائعة من سالم الدوسري من حدود منطقة الجزاء بعد أن استلمها بالصدر ولكن تمر قريبة للغاية من القائم الأيمن.
وشهدت الدقيقة 62 هجمة مرتدة خطيرة من الهلال وعرضية من الجهة اليمنى تصل إلى جوميز وخروج من الحارس يبعدها من أمامه لتصل إلى سلمان الفرج يسدد ولكن تصطدم بالدفاع في كرة خطيرة أخرى.
الدقيقة 71 ألغى الحكم العراقي هدف للهلال عن طريق سالم الدوسري بداعي التسلل.
الهلال أجرى تغييران فقط بدخول نواف العابد وخروج جيوفينكو، ودخول محمد كنو وخروج عبدالله عطيف.
الهلال يحتاج للتعادل السلبي في مباراته المقبلة من أجل حصد اللقب، أو على الأقل التعادل إيجابيًا.
برشلونة
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
سيلتا فيجو
نادي فاماليساو
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
موريرينسي
الهلال
1
:
0
06:30 PMدوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
تشيلسي
2
:
0
02:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
بيرنلي
3
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
توتنهام هوتسبير
1
:
1
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد
نيوكاسل يونايتد
2
:
1
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
ساوثهامتون
1
:
2
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
ليستر سيتي
2
:
0
07:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
بريست
1
:
2
06:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
ليل
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ميتز
ستاد ريمس
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
موناكو
1
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
ستراسبورج
2
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيم أولمبيك
شالكه 04
3
:
3
04:30 PMالدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
ماينز 05
2
:
3
04:30 PMالدوري الألماني
يونيون برلين
بادربورن
0
:
1
04:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
هيرتا برلين
2
:
4
04:30 PMالدوري الألماني
لايبزيج
بايرن ميونخ
4
:
0
07:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
ديبورتيفو ألافيس
3
:
0
02:00 PMالدوري الإسباني
ريال بلد الوليد
فالنسيا
2
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
غرناطة
إيبار
0
:
4
07:30 PMالدوري الإسباني
ريال مدريد
بريشيا كالتشيو
0
:
4
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
تورينو
إنتر ميلان
2
:
1
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
هيلاس فيرونا
نابولي
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
جنوى
أس سي هيرينفين
2
:
1
07:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
سبارتا روتردام
فورتانا سيتارد
1
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أدو دين هاج
هيراكليس الميلو
0
:
0
09:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
في في في فينلو
السد
0
:
3
04:10 PMدوري نجوم قطر
قطر
الغرافة
2
:
0
06:20 PMدوري نجوم قطر
أم صلال
ريو آفي
1
:
0
05:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
سانتا كلارا
1
:
2
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بنفيكا
جينتشلاربيرليجي
2
:
1
02:00 PMالدوري التركي الممتاز
قيصري سبور
تشايكور ريزا سبور
1
:
0
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
أنطاليا سبور
سيفاس سبور
2
:
0
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
كونيا سبور
غازي عنتاب سبور
0
:
2
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
جالاتا سراي
الصفاقسي
2
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
اتحاد بن قردان
الاتحاد المنستيري
3
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
شبيبة القيروان
يوسفية برشيد
3
:
2
05:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الرجاء الرياضي
نيجيريا - شباب
0
:
1
05:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
ساحل العاج - شباب
جنوب أفريقيا - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
زامبيا - شباب
تعليقات الفيسبوك