أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تطور جديد في ملف ستاد الأهلي.. الخطيب يكلف سراج بالسفر إلى لندن

فاردي يقود ليستر لتجاوز أرسنال بثنائية نظيفة ( فيديو )

فيديو.. بايرن ميونيخ يذل دورتموند برباعية نظيفة

إنتر يتصدر الدوري الإيطالي مؤقتاً بثنائية في فيرونا

مباراة مثيرة.. الهلال يفوز على أوراوا في نهائي آسيا بهدف كاريلو (فيديو)

08:30 م | السبت 09 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
مباراة مثيرة.. الهلال يفوز على أوراوا في نهائي آسيا بهدف كاريلو (فيديو)

الهلال وأوراوا

أخبار متعلقة

نجح فريق الهلال في الفوز على أوراوا الياباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الجامعة، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من محمد البريك من الجهة اليمنى وعرضية رائعة يخرج الحارس من مرماه بشكل خاطئ ليسجلها أندري كاريلو، في المرمى الخالي.

الشوط الأول شهد إهدار 3 فرص محققة للهلال الذي قدم شوطا كبيرا أمام الفريق الياباني، خاصة وأنه كان يحتاج لفوز مريح قبل الصدام بأوراوا على ملعبه يوم 24 من الشهر الجاري في مباراة الإياب.

    

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة من الفريق السعودي، الذي لم يحالفه التوفيق في تسجيل 3 أهداف على الأقل.

تفاصيل الشوط الثاني من نهائي آسيا

في الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه على أوراوا، حتى تكلل ضغطه بهدف رائع عن طريق البيروفي كاريلو، ولم يظهر الفريق الياباني في أي فرصة خطيرة خلال الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 58 شهدت تسديدة رائعة من سالم الدوسري من حدود منطقة الجزاء بعد أن استلمها بالصدر ولكن تمر قريبة للغاية من القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 62 هجمة مرتدة خطيرة من الهلال وعرضية من الجهة اليمنى تصل إلى جوميز وخروج من الحارس يبعدها من أمامه لتصل إلى سلمان الفرج يسدد ولكن تصطدم بالدفاع في كرة خطيرة أخرى.

الدقيقة 71 ألغى الحكم العراقي هدف للهلال عن طريق سالم الدوسري بداعي التسلل.

الهلال أجرى تغييران فقط بدخول نواف العابد وخروج جيوفينكو، ودخول محمد كنو وخروج عبدالله عطيف.

الهلال يحتاج للتعادل السلبي في مباراته المقبلة من أجل حصد اللقب، أو على الأقل التعادل إيجابيًا.

أخبار قد تعجبك

الأهلى يحذر المنتخب من مشاركة حسين الشحات قبل التعافي من الإصابة

استطلاع رأى

  • برشلونة

    برشلونة

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • نادي فاماليساو

    نادي فاماليساو

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • موريرينسي

    موريرينسي

  • الهلال

    الهلال

  • 1

    :

    0

    06:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • اوراوا ريد دياموندز

    اوراوا ريد دياموندز

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 2

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 3

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • 2

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بورنموث

    بورنموث

  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • 1

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • إيفرتون

    إيفرتون

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 2

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • آرسنال

    آرسنال

  • بريست

    بريست

  • 1

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • ليل

    ليل

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أنجيه

    أنجيه

  • موناكو

    موناكو

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ديجون

    ديجون

  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • 2

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 3

    :

    3

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 2

    :

    3

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • بادربورن

    بادربورن

  • 0

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • 2

    :

    4

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 4

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • 3

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • 2

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • غرناطة

    غرناطة

  • إيبار

    إيبار

  • 0

    :

    4

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • 0

    :

    4

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • تورينو

    تورينو

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 2

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • نابولي

    نابولي

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • جنوى

    جنوى

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 2

    :

    1

    07:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • 1

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • السد

    السد

  • 0

    :

    3

    04:10 PM

    دوري نجوم قطر
  • قطر

    قطر

  • الغرافة

    الغرافة

  • 2

    :

    0

    06:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • أم صلال

    أم صلال

  • ريو آفي

    ريو آفي

  • 1

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 1

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • 2

    :

    1

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • 1

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • 2

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • غازي عنتاب سبور

    غازي عنتاب سبور

  • 0

    :

    2

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • الصفاقسي

    الصفاقسي

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • اتحاد بن قردان

    اتحاد بن قردان

  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • 3

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • يوسفية برشيد

    يوسفية برشيد

  • 3

    :

    2

    05:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • نيجيريا - شباب

    نيجيريا - شباب

  • 0

    :

    1

    05:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • ساحل العاج - شباب

    ساحل العاج - شباب

  • جنوب أفريقيا - شباب

    جنوب أفريقيا - شباب

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • زامبيا - شباب

    زامبيا - شباب

الأكثر قراءة

عاجل.. "خناقة شوارع" بين مدربي الزمالك في قطاع الناشئين

ضرب بالبوكس وتقطيع فانلات.. تفاصيل "خناقة شوارع" في الزمالك

بث مباشر.. مباراة مصر ضد مالي في أمم أفريقيا تحت 23 عاما
الزمالك يطالب بـ"استاد القاهرة" و"الحضور الجماهيرى" لمباريات دورى أبطال أفريقيا