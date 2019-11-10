غدا.. منتخب كينيا يصل مصر لمواجهة الفراعنة في تصفيات "أمم أفريقيا"

تصل بعثة المنتخب الكيني إلى مصر، غدًا الاثنين، من أجل الاستعداد لمواجهة المنتخب الوطني الخميس المقبل، في أولى جولات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تتحرك بعثة المنتخب الكيني، اليوم، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت كينيا، متوجهة إلى دبي ترانزيت ومن ثم التوجه إلى مصر مباشرة.

كان الاتحاد الكيني هدد بالانسحاب من تصفيات أفريقيا بسبب أزمة مالية واجهت الاتحاد، حيث أكد رئيس الاتحاد الكيني أن من الممكن أن ينسحب منتخب بلاده من تلك التصفيات، إلا أن الحكومة الكينية نجحت في إنهاء الأمر، وتوفير كل الإمكانات للاتحاد الكيني، من أجل مشاركة المنتخب في التصفيات.

حسام البدري ينتظر خوض أول اختبار رسمي مع الفراعنة

من جهة أخرى، ستكون مباراة الخميس المقبل، أولى مباريات حسام البدري الرسمية، حيث خاض مباراتين مع المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة كينيا أمام بوتسوانا وليبيريا، ونجح منتخب الفراعنة في الفوز في المباراتين بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم جزر القمر وتوجو وكينيا، ويحتاج لحصد المركز الأول أو الثاني من أجل التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي من المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويسعى المنتخب الكيني لمواصلة وجوده في الأمم الأفريقية، خصوصا بعدما تواجد في النسخة الماضية والتي أقيمت في مصر، لكنه خرج من الدور الأول، حيث كان في مجموعة قوية ضمت السنغال والجزائر وتنزانيا، وتأهل من تلك المجموعة طرفي النهائي السنغال والجزائر.