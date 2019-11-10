أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مدرب مالي: لم نستغل الفرص أمام مصر.. وجاهزون للفوز على الكاميرون

لويس إنريكي يقترب من تدريب أرسنال

نجوم المنتخب الأولمبي: البداية مهمة ولم نحسم التأهل

كلوب يتفوق على جوارديولا.. ومانشستر سيتي يبحث عن فك عقده عمرها 16 عاما

غدا.. منتخب كينيا يصل مصر لمواجهة الفراعنة في تصفيات "أمم أفريقيا"

10:56 ص | الأحد 10 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
غدا.. منتخب كينيا يصل مصر لمواجهة الفراعنة في تصفيات "أمم أفريقيا"

منتخب كينيا

أخبار متعلقة

تصل بعثة المنتخب الكيني إلى مصر، غدًا الاثنين، من أجل الاستعداد لمواجهة المنتخب الوطني الخميس المقبل، في أولى جولات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تتحرك بعثة المنتخب الكيني، اليوم، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت كينيا، متوجهة إلى دبي ترانزيت ومن ثم التوجه إلى مصر مباشرة.

كان الاتحاد الكيني هدد بالانسحاب من تصفيات أفريقيا بسبب أزمة مالية واجهت الاتحاد، حيث أكد رئيس الاتحاد الكيني أن من الممكن أن ينسحب منتخب بلاده من تلك التصفيات، إلا أن الحكومة الكينية نجحت في إنهاء الأمر، وتوفير كل الإمكانات للاتحاد الكيني، من أجل مشاركة المنتخب في التصفيات.

حسام البدري ينتظر خوض أول اختبار رسمي مع الفراعنة

من جهة أخرى، ستكون مباراة الخميس المقبل، أولى مباريات حسام البدري الرسمية، حيث خاض مباراتين مع المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة كينيا أمام بوتسوانا وليبيريا، ونجح منتخب الفراعنة في الفوز في المباراتين بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم جزر القمر وتوجو وكينيا، ويحتاج لحصد المركز الأول أو الثاني من أجل التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي من المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويسعى المنتخب الكيني لمواصلة وجوده في الأمم الأفريقية، خصوصا بعدما تواجد في النسخة الماضية والتي أقيمت في مصر، لكنه خرج من الدور الأول، حيث كان في مجموعة قوية ضمت السنغال والجزائر وتنزانيا، وتأهل من تلك المجموعة طرفي النهائي السنغال والجزائر.

أخبار قد تعجبك

الأهلى يحذر المنتخب من مشاركة حسين الشحات قبل التعافي من الإصابة

استطلاع رأى

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • ليفربول

    ليفربول

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • رين

    رين

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • نانت

    نانت

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • فرايبورج

    فرايبورج

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 0

    :

    0

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليفانتي

    ليفانتي

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إسبانيول

    إسبانيول

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أوساسونا

    أوساسونا

  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    01:30 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سبال

    سبال

  • لاتسيو

    لاتسيو

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ليتشي

    ليتشي

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • بارما

    بارما

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • روما

    روما

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ميلان

    ميلان

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    01:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أوتريخت

    أوتريخت

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فالفايك

    فالفايك

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • بوافيستا

    بوافيستا

  • 0

    :

    0

    11:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتو

    بورتو

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 0

    :

    0

    01:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • بشكتاش

    بشكتاش

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • نادي حمام الأنف

    نادي حمام الأنف

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نجم المتلوي

    نجم المتلوي

  • النادي الإفريقي

    النادي الإفريقي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • الترجي

    الترجي

  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نادي الرجاء الملالي

    نادي الرجاء الملالي

  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نهضة بركان

    نهضة بركان

الأكثر قراءة

ضرب بالبوكس وتقطيع فانلات.. تفاصيل "خناقة شوارع" في الزمالك

عاجل.. "خناقة شوارع" بين مدربي الزمالك في قطاع الناشئين

بث مباشر.. مباراة مصر ضد مالي في أمم أفريقيا تحت 23 عاما
الزمالك يطالب بـ"استاد القاهرة" و"الحضور الجماهيرى" لمباريات دورى أبطال أفريقيا