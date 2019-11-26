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العراق يفوز على قطر في افتتاحية خليجي 24 في مباراة مثيرة (فيديو)

09:19 م | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
العراق يفوز على قطر في افتتاحية خليجي 24 في مباراة مثيرة (فيديو)

قطر والعراق

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نجح المنتخب العراقي في الفوز على منتخب قطر بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين في افتتاحية بطولة خليجي 24 والمقامة في دولة قطر.

سجل أهداف المنتخب العراقي محمد قاسم في الدقيقتين 18، 28، فيما نجح عبدالعزيز حاتم في تسجيل هدف قطر الوحيد في المباراة في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب العراقي بهدفين دون رد، في شوط كان رائعًا بين المنتخبين، ولكن نجح المنتخب العراقي في التقدم في النتيجة، حيث نجح المنتخب العراقي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18، بعد عرضية عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد قاسم إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها مدافعي منتخب قطر والحارس سعد عبدالله الشيب بسوء تفاهم فادح، لتدخل الكرة بشكل مباشر إلى الشباك دون أي مشاركة من أي لاعب.

وواصل المنتخب العراقي ضغطه على المنتخب القطري من أجل تسجيل الهدف الثاني، لتأتي لقطة الهدف الثاني في الدقيقة 28 شهدت ركلة حرة مباشرة للمنتخب العراقي على يمين منطقة جزاء قطر، نفذت بعرضية إلى داخل المنطقة حيث أبعدها الدفاع بشكل سيء للغاية لتجد متابعة عن طريق محمد قاسم على حدود المنطقة بمواجهة المرمى بقذيفة صاروخية وضعت الكرة داخل شباك الحارس سعد عبدالله الشيب.

    

ومع بداية الشوط الثاني ضغط المنتخب العراقي من أجل تقليص النتيجة، وبالفعل في الدقيقة 49 نجح المنتخب العنابي في تسجيل هدفه الأول عن طريق عبدالعزيز حاتم، بعد انطلاقة سريعة عن طريق عبد الكريم حسن على الجبهة اليسرى مستغلا تمريرة متقنة من زميله المعز علي زين العابدين اخترق بها منطقة جزاء المنتخب العراقي، ثم مرر الكرة لزميله عبد العزيز حاتم الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة قوية في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى سكنت الشباك.

ويتواجد في تلك المجموعة المنتخب اليمني والإماراتي والقطري والعراقي، فيما يتواجد في المجموعة الثانية المنتخب السعودي والكويتي والبحريني والعماني.

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