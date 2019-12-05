السعودية تهزم قطر في الدوحة بهدف وتصعد لنهائي "خليجي 24" (فيديو)

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السعودية وقطر
نجح المنتخب السعودي في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، وذلك عقب الانتصار على المنتخب القطري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الجنوب في قطر.
أحرز عبدالله الحمدان هدف الأخضر السعودي الوحيد في الدقيقة 28 من زمن المباراة.
وجاء الهدف بعدما استغل عبدالله الحمدان عرضية لمنتخب بلاده من الجانب الأيمن أخطأ حارس مرمى المنتخب القطري في تقديرها والإمساك بها ليسدد الحمدان رأسية مستغلًا خطأ الحارس القطري القاتل وينجح في إحراز هدف تقدم المنتخب السعودي في المباراة.
وبذلك يواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني في نهائي بطولة "خليجي 24"، بعدما نجح في التغلب على المنتخب العراقي بنتيجة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين نتيجة 2-2.
ومن المقرر إقامة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والبحريني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، يوم الأحد المقبل على ستاد خليفة الدولي، بالعاصمة القطرية الدوحة.
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