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خاص.. أول تعليق لمدرب الهلال السوداني بعد إقالته عقب الهزيمة أمام الأهلي

01:47 ص | السبت 07 ديسمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
خاص.. أول تعليق لمدرب الهلال السوداني بعد إقالته عقب الهزيمة أمام الأهلي

صلاح آدم مدرب الهلال المُقال

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علق المدرب صلاح آدم، المدير الفني السابق لنادي الهلال السوداني، على قرار إقالته من تدريب الفريق السوداني، عقب الهزيمة أمام الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال آدم لـ"الوطن سبورت": "نعم تمت إقالتي من تدريب الهلال، لكن هذا أمر طبيعي ويحدث في كرة القدم، وتقبلته".

وأضاف: "الأخطاء الدفاعية والتحكيم، الإثنين معا تسببا في هزيمة الفريق أمام الأهلي المصري".

كانت فاطمة الصادق، المنسق الإعلامي لنادي الهلال السوداني، قد أعلنت إقالة المدرب صلاح آدم من منصبه، بقرار من مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة أشرف الكاردينال.

الهلال يقيل مدربه بعد الهزيمة أمام الأهلي

وكتبت المنسقة الإعلامية للفريق السوداني، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "أصدر مجلس إدارة نادي الهلال قرارا بإقالة المدير الفني للهلال الكوتش صلاح أحمد آدم، على أن يتولي الكابتن هيثم مصطفي تدريب الفريق لحين إكمال الاتفاق مع المدرب الأجنبي الجديد الذي سيقود الهلال في المجموعات".

كان الهلال قد سقط في فخ الهزيمة خارج ملعبه، بثنائية مقابل هدف أمام الأهلي المصري، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، كما تراجعت نتائج الفريق في الدوري السوداني بعدما تعرض للخسارة على يد المريخ في ديربي أم درمان بنفس النتيجة.

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