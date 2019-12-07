مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي ينهي الشوط الأول بهدف في بلاتينيوم (فيديو)

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي التونسي، بتقدم الفريق التونسي بهدف دون رد، لحساب الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للنسخة الحالية 2019-2020.

جاء هدف النجم الساحلي في الشوط الأول عن طريق كريم العريبي في الدقيقة 23 بعد عرضية من الناحية اليمنى وصلت إليه ليسددها برأسه داخل المرمى.

وبدأ النجم المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أشرف كرير.

خط الدفاع: مرتضى بن وناس، عمار الجمل، عمر كوناتي، زياد بوغطاس، وجدي كشريدة.

خط الوسط: محمد المثناني، سليم بوخمشوش، ماهر الحناشي.

خط الهجوم: كريم العريبي، ياسين الشيخاوي.

النجم يتقدم بهدف على بلاتينيوم في الشوط الأول

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "بربور فيلدز"، معقل بلاتنيوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم الأهلي والهلال السوداني، ويمكنكم متابعة البث الحي لهذه المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق نوفل الباشي.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة برصيد ثلاث نقاط، في حين يتذيل بلاتينيوم ستارز المجموعة بدون نقاط، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضا، بعد الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية، بهدفين مقابل هدف، بينما الهلال ثالثا بانتصار وحيد على بلاتينيوم.