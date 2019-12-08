لأول مرة في تاريخها.. البحرين تتوج بـ"خليجي 24" على حساب السعودية (فيديو)

توج المنتخب البحريني بلقب خليجي 24 لأول مرة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب السعودي بهدف دون مقابل في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد خليفة الدولي.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الرميحي في الدقيقة 69، بعد تمريرة من يمين الملعب سددها مهدي حميدان إلى داخل منطقة الجزاء، ليسددها محمد الرميحي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك على يمين حارس المرمى.

سلمان الفرج يهدر ركلة جزاء للأخضر

وشهد الشوط الأول إهدار السعودية ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعد عرقلة ياسر الدوسري، تصدى لها سلمان الفرج قائد الأخضر، ولكن ارتطمت الكرة بالعارضة العلوية للمرمى وخرجت خارج المرمى.

وشهد الشوط الثاني في بدايته هدوءا من الطرفين، وفي الدقيقة 49 جاءت تسديدة من كميل الأسود لاعب المنتخب البحريني من خارج منطقة الجزاء لكن مرت أعلى المرمي خارج الملعب.

وفي الدقيقة 64 هجوم مرتد سريع من البحرين لعبها سيد رضا من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء السعودية أبعدها مدافع السعودية إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 69 جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد الرميحي، بعد تمريرة من يمين الملعب سددها مهدي حميدان إلى داخل منطقة الجزاء ليسددها محمد الرميحي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك على يمين حارس المرمى.

ويتواكب فوز منتخب البحرين مع ماتعيشه المملكة هذه الأيام من احتفالات بالعيد الوطني التاسع والاربعين، والعيد العشرين لجلوس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.