لأول مرة في تاريخها.. البحرين تتوج بـ"خليجي 24" على حساب السعودية (فيديو)

أحدث الأخبار
منتخب البحرين
توج المنتخب البحريني بلقب خليجي 24 لأول مرة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب السعودي بهدف دون مقابل في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد خليفة الدولي.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الرميحي في الدقيقة 69، بعد تمريرة من يمين الملعب سددها مهدي حميدان إلى داخل منطقة الجزاء، ليسددها محمد الرميحي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك على يمين حارس المرمى.
وشهد الشوط الأول إهدار السعودية ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعد عرقلة ياسر الدوسري، تصدى لها سلمان الفرج قائد الأخضر، ولكن ارتطمت الكرة بالعارضة العلوية للمرمى وخرجت خارج المرمى.
وشهد الشوط الثاني في بدايته هدوءا من الطرفين، وفي الدقيقة 49 جاءت تسديدة من كميل الأسود لاعب المنتخب البحريني من خارج منطقة الجزاء لكن مرت أعلى المرمي خارج الملعب.
وفي الدقيقة 64 هجوم مرتد سريع من البحرين لعبها سيد رضا من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء السعودية أبعدها مدافع السعودية إلى ركلة ركنية.
وفي الدقيقة 69 جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد الرميحي، بعد تمريرة من يمين الملعب سددها مهدي حميدان إلى داخل منطقة الجزاء ليسددها محمد الرميحي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك على يمين حارس المرمى.
ويتواكب فوز منتخب البحرين مع ماتعيشه المملكة هذه الأيام من احتفالات بالعيد الوطني التاسع والاربعين، والعيد العشرين لجلوس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
مارسيليا
0
:
0
10:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
أوساسونا
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
بولونيا
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ميلان
بيلينينسيش
0
:
0
10:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
أستون فيلا
1
:
4
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
نيوكاسل يونايتد
2
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
نوريتش سيتي
1
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد
برايتون
2
:
2
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
ستاد ريمس
3
:
1
04:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
نانت
1
:
0
06:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
يونيون برلين
2
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
كولن
فيردر بريمن
0
:
1
07:00 PMالدوري الألماني
بادربورن
إيبار
1
:
1
01:00 PMالدوري الإسباني
خيتافي
ريال بيتيس
3
:
2
03:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيك بلباو
ريال بلد الوليد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
ريال سوسييداد
ليجانيس
3
:
2
07:30 PMالدوري الإسباني
سيلتا فيجو
ليتشي
2
:
2
01:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
جنوى
سبال
0
:
1
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بريشيا كالتشيو
ساسولو
2
:
2
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
كالياري
تورينو
2
:
1
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
سامبدوريا
0
:
1
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
فيتيسه أرنهيم
0
:
0
01:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
جرونينجين
0
:
1
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أوتريخت
فالفايك
1
:
3
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أس سي هيرينفين
سبارتا روتردام
0
:
0
05:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
هيراكليس الميلو
زاناكو
1
:
1
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
اسايي اف سي
0
:
2
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
موتيما بيمبي
إنييمبا
1
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
سان بيدرو
المصري
4
:
2
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
إينوجو رينجرز
دجوليبا
1
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
بيدفيست ويتس
حوريا
3
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
النصر
نادي بارادو
0
:
1
09:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
حسنية أكادير
بيراميدز
2
:
0
09:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
إف سي نواذيبو
باكوس دي فيريرا
2
:
3
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
فيتوريا جيماريش
2
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
سبورتنج لشبونة
1
:
0
07:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
موريرينسي
كونيا سبور
0
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب سبور
دنيزلي سبور
1
:
1
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
بلدية إسطنبول
أنطاليا سبور
1
:
3
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
طرابزون سبور
قاسم باشا
2
:
3
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
بشكتاش
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
4
:
2
03:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
اتحاد تطاوين
1
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
شبيبة القيروان
الصفاقسي
1
:
2
07:00 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
مولودية وجدة
0
:
2
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الجيش الملكي
إتحاد طنجة
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نادي الرجاء الملالي
البحرين
1
:
0
06:00 PMكأس الخليج العربي
السعودية
أسوان
1
:
1
01:45 PMكأس مصر
طنطا
تعليقات الفيسبوك