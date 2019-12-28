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مجموعة الأهلي.. النجم يتعادل سلبيا أمام الهلال في الشوط الأول

06:51 م | السبت 28 ديسمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
مجموعة الأهلي.. النجم يتعادل سلبيا أمام الهلال في الشوط الأول

النجم الساحلي

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انتهى الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

المباراة بدأت بضغط كبير من قبل النجم الساحلي مستغلًا عامل الأرض والجمهور والنشوة بعد الفوز بمباراتين في الجولة الأولى والثانية.

الدقيقة 17، شهدت كرة طولية من الدفاع إلى مرتضى بن وناس، الظهير الأيسر للنجم الساحلي، الذي أرسلها إلى ياسين الشيخاوي، سددها من داخل منطقة الجزاء بجانب القائم الأيسر لمرمى الهلال.

الدقيقة 30، شهدت كرات متبادلة بين لاعبي النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم تمريرة ساحرة إلى عمار جمل، المنطلق من الخلف إلى الأمام، سددها بالقدم اليسرى بجانب القائم الأيسر.

الدقيقة 34، شهدت تسديدة من أطهر الطاهر، من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أشرف كرير، حارس مرمى النجم الساحلي.

الدقيقة 40، شهدت تسديدة قوية من سليم بوخشنوش، من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن مرمى الهلال.

النجم الساحلي يتصدر المجموعة

المجموعة التي تضم الأهلي وبلاتينيوم ستارز، يتصدرها النجم الساحلي برصيد 6 نقاط، فيما يأتي في المركز الثاني الأهلي والهلال في المركز الثالث، وفي المركز الرابع يأتي بلاتينيوم ستارز.

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