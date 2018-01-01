«أجيري» يطيح بحرس «كوبر» القديم

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الحالي للمنتخب المصري الإطاحة ببعض أهم اللاعبين الذي كان يعتمد عليهم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني بشكل كبير بتشكيلة الفراعنة بمختلف المباريات.

وقرر المدرب المكسيكي المخضرم صاحب الـ59 عامًا عدم الاعتماد على تلك العناصر لأسباب فنية خلال مباراة المنتخب المصري الأخيرة أمام النيجر بالجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي انتصر خلالها الفراعنة بسداسية نظيفة.

وجاءت تلك العناصر كالتالي:

أحمد فتحي

كان ظهير أيمن النادي الأهلي صاحب الـ33 عامًا، ضمن أهم العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري في تشكيلة الفراعنة، خاصة خلال منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة، والتي أقيمت فعالياتها بروسيا، فيما قرر أجيري عدم استدعاء اللاعب بقائمة الفراعنة لمباراته الأخيرة أمام النيجر.

وفي المجمل شارك «فتحي» في 129 مباراة بقميص المنتخب الوطنين سجل خلالها ثلاثة أهداف، كما قدم اللاعب مستوى فني مميز منذ بداية الموسم الحالي، إذ شارك مع الفريق الأحمر في ست مباريات، بواقع ثلاث مباريات بدوري أبطال أفريقيان وثلاث مباريات أخرى بالدوري المصري.

وتمكن «فتحي» من صناعة هدفين، إذ صنع هدفًا بدوري الأبطال، وهدفًا أخر ببطولة الدوري العامن وبلغت دقائق مشاركاته مع العملاق الأحمر 540 دقيقة.

سعد سمير

كان مدافع النادي الأهلي صاحب الـ29 عامًا أحد أهم العناصر التي كان يستدعيها الأرجنتيني هيكتور كوبر بشكل دائم لمعسكرات المنتخب المصري، كما أنه كان ضمن قائمة الفراعنة بمونديال روسيا الماضي، إلا أن المكسيكي خافيير أجيري قرر عدم استدعاؤه لمباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام النيجر لأسباب فنية.

وشارك سعد سمير خلال الموسم الحالي مع الفريق الأحمر في سبع مباريات في مختلف المسابقات، وبلغت دقائق مشاركاته 630 دقيقة.

ويمتلك سعد سمير 11 مشاركة مع المنتخب المصري.

محمود كهربا

كان جناح الزمالك الشاب صاحب الـ24 عامًا أحد القوائم الرئيسية في تشكيلة الأرجنتيني هيكتور كوبر مع الفراعنة، كما أنه كان ضمن قائمة المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا، ومن جانبه قرر المكسيكي أخيري عدم استدعاؤه هو الأخر لقائمة الفراعنة خلال مباراة النيجر.

وظهر «كهربا» بمستوى فني جيد مع الزمالك بداية الموسم الجاري، إذ شارك مع الفريق الأبيض في أربع مباريات بالدوري، بواقع 292 دقيقة، سجل خلالها هدفًا، وصنع هدفين أخرين.

وفي جعبة «كهربا» الدولية مع المنتخب المصري 25 مباراة دولية، سجل خلالها 3 اهداف.

محمد عبد الشافي

كان ظهير أيسر فريق أهلي جدة السعودي صاحب الـ33 عامًا أحد أهم اللاعبين على الإطلاق في تشكيلة المنتخب الوطني مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، إلا وأنه يبدو وأن المكسيكي «أجيري» يرغب في الدفع بدماء شابة جديدة بصفوف المنتخب الوطني، والنزول بمعدل الأعمار السنية، الأمر الذي دفعه لعدم استدعاء المدافع المخضرم لقائمة الفراعنة أمام النيجر.

وكان عبد الشافي قد شارك رفقة أهلي جدة هذا الموسم في مباراة وحيدة، كما أنه يمتلك في سجله الدولي مع المنتخب المصري 53 مباراة سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

عمر جابر

شارك ظهير أيمن بيراميدز صاحب الـ26 عامًا في العديد من المباريات مع المنتخب المصري في ظل القيادة الفنية السابقة للمنتخب المصري رفقة هيكتور كوبر، على الرغم من عدم اعتماد المدرب الأرجنتيني المخضرم على اللاعب بصفة أساسية خلال مباريات الفراعنة، كما أن «جابر» كان ضمن قائمة المنتخب المصري بالمونديال الروسي الأخير، ليقرر أجيري أيضًا عدم استدعاء اللاعب لقائمة المنتخب الوطني أمام النيجر في ظل تذبذب المستوى الفني للاعب بالدوري المصري.

وشارك جابر رفقة بيراميدز هذا الموسم في ثلاث مباريات، بواقع 262 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلال تلك الدقائق أية أهداف، كما أنه شارك مع المنتخب المصري في 22 مباراة دولية من قبل.

شريف إكرامي

تواجد حارس مرمى النادي الأهلي صاحب الـ35 عامًا في معظم معسكرات المنتخب المصري في ظل القيادة الفنية للأرجنتيني هيكتور كوبر، وشارك معه في بعض المباريات الدولية، كما أنه كان أحد أفراد الفريق الوطني بمونديال روسيا الأخير، إلا أنه لم يشارك بأي لقاء مع المنتخب الوطني في المونديال، وقرر أجيري عدم استدعاء الحارس صاحب الخبرة الكبيرة بقائمة المنتخب الوطني أمام النيجر.

ولعل أحد أهم الاسباب الرئيسية التي كانت وراء عدم استدعاء الحارس المخضرم لقائمة المنتخب المصري أمام النيجر، هو عدم مشاركته بصفة أساسية مع الأهلي الموسم الجاري، إذ لم يشارك إكرامي مع الفريق الأحمر سوى في مباراة وحيدة فقط بالدوري.

على جانب أخر لم يستدعي أجيري الثلاثي أحمد حسن «كوكا»، سام مرسي، رمضان صبحي للإصابة، فيما لم يتم استدعاء شيكابالا لأسباب فنية، وعلى رأسها أن اللاعب لم يشارك رفقة فريقه اليوناني أبولون سوى لبضعة دقائق فقط، إذ بلغت دقائق مشاركاته خلال الموسم الحالي 13 دقيقة فقط، فيما لم يتم استدعاء صانع ألعاب أهلي جدة، نظرًا لغيابه الطويل عن فريقه للإصابة، وعودته للمشاركة في تدريبات فريقه منذ فترة قصيرة فقط، كما أنه لم يشارك في أي مباراة مع فريقه السعودي هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن إكرامي قد شارك مع المنتخب المصري في 24 مباراة من قبل.