«كل حلفائك خانوك يا صلاح».. «العرب» لم ينصفوا الفرعون المصري في جائزة «the best»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، عن تفاصيل من صوت من اللاعبين والمدربين والإعلاميين، خلال حفل الأفضل لعام 2018.

ونافس محمد صلاح على جائزة الأفضل في العالم بجانب «لوكا مودريتش» لاعب ريال مدريد، و«كريستيانو رونالدو» لاعب يوفنتوس.

وتوج «مودريتش» بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2018، ليزيح «صلاح» و«رونالدو» عن الجائزة.

وحصد «صلاح» على 130 صوتًا، من قائدي ومدربي المنتخبات، بالإضافة إلى الإعلامين، علمًا بأن المنتخبات العربية لم يصوت قائديها لمحمد صلاح من أجل الفوز بالجائزة.

وصوت لـ «صلاح» من العرب 4 فقط، وهم عصام الحضري قائد منتخب مصر، وعمر السومة قائد منتخب سوريا وعبد اللطيف البهداري قائد فلسطين، وعبدول با قائد موريتانيا.

هذا بالإضافة إلى قائدي منتخبات «بوركينا فاسو، وأيرلندا الشمالية، وجزر الكايمان، وتشاد، وإستونيا، وجبل طارق، وإيران، ومنغوليا، وهولندا، وسنغافورة، وسوريا، والسويد».

وعلى صعيد المدربين فقد صوت لصلاح كل من «مدرب البحرين، وبرمودا، والكونغو الديمقراطية، ومصر، وأيسلندا، والهند، وأيرلندا الشمالية، واسكتلندا».

أما من صوت لـ «صلاح» من مصر، فقد أعطى كل من: «عصام الحضري، وخافيير أجيري، وهاني دانيال».

وبالتالي فإن من ساند صلاح من العرب هم: «عصام الحضري قائد منتخب مصر، وعمر السومة قائد منتخب سوريا وعبد اللطيف البهداري قائد فلسطين، وعبدول با قائد موريتانيا، بالإضافة إلى مدرب منتخب البحرين».