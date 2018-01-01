14 لاعبا من العيار الثقيل يغيبون عن الأهلي أمام المصري وعودة لاعب وحيد للقائمة

يلتقي النادي الأهلي، مساء الخميس المقبل، نظيره المصري البورسعيدي، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساء على ملعب الجيش بالسويس، وسيتم بث اللقاء عبر قناتي نايل سبورت وأون سبورت.

يفتقد الأهلى فى مباراة المصري العديد من اللاعبين والذي قد يصل عددهم إلى 14 لاعبا بحال تأكد عدم مشاركة الثنائي شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، ووليد سليمان، الجناح الأيمن.

ويغيب عن المارد الأحمر بشكل مؤكد في هذه المباراة كل من، محمد الشناوي، كريم نيدفيد، رمضان صبحي، هشام محمد، حسام عاشور، سعد سمير، محمد نجيب بسبب الإصابة، فيما يفتقد الأهلي للإيقاف كل من، عمرو السولية، مروان محسن، كما سيكون إسلام محارب وأحمد الشيخ وعمرو جمال خارج القائمة نتيجة استبعادهم في اللقاءات الأخيرة بقرارات فنية.

ويعود للأهلي في هذه المباراة لاعبه محمد هاني، الظهير الأيمن، والذي غاب عن المباراة الماضية أمام بيراميدز بسبب الإيقاف، كما سيكون هاني حلا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، نظرا لكونه سيعود لمركز الظهير الأيمن فيما سيقحكم لاسارتي لاعبه أحمد فتحي في وسط الملعب لسد النقص العدد في الوسط خلال المباراة.

ويدخل الأهلي مباراة المصري وهو يحتل المركز الثالث بالدورى برصيد 58 نقطة، من أصل 26 مباراة، ولا بديل عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، للتقدم مرة أخرى في جدول الدوري من أجل بقاء لقب الدورى فى الجزيرة ومحاولة تعويض الجماهير الغاضبة عن مستوى الفريق، فضلا عن تعويض الخسارة الماضية أمام بيراميدز.