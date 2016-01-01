النني وصلاح يقودان مصر نحو إنجاز النجمة الثامنة في أمم أفريقيا

نجح الثنائي المصري، محمد صلاح، نجم وأيقونة فريق ليفربول الإنجليزي، ولاعب الوسط الدولي المصري المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي محمد النني في تحقيق إنجاز تاريخي كبير لكرة القدم المصرية، وذلك كون نجاح الجانرز والذي يضم بين صفوفه النني في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، فيما نجح رفاق الدولي المصري الآخر محمد صلاح في تحقيق معجزة كروية جديدة بالتأهل إلى نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز عملاق كرة القدم الأوروبية والإسبانية برشلونة بنصف النهائي.

وتعد تلك هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتواجد فيها ثنائي مصر دفعة واحدة في نهائي بطولتين أوروبيتين في ذات الموسم.

ليفربول "صلاح" في نهائي دوري الأبطال

ونجح فريق ليفربول بقيادة الجناح الدولي المصري محمد صلاح في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب تحقيق فريقه إعجاز كروي جديد لكرة القدم الإنجليزية بالانتصار على برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وذلك على الرغم من سقوطه إيابًا على ملعب كامب نو بثلاثية دون رد، ليواجه الريدز بذلك توتنهام في نهائي دوري الأبطال.

على الجانب الآخر نجح فريق أرسنال، والذي يضم بين صفوفه لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعدما نجح الجانرز في إسقاط خفافيش فالنسيا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 3-1، قبل معاودة الانتصار على الفريق الإسباني في عقر داره وأمام جماهيره بنتيجة 4-2.

وبذلك يعد المنتخب المصري هو المنتخب الأفريقي الوحيد من بين الـ 24 منتخبًا المشاركين في النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والمقرر إقامتها في يونيو المقبل على الأراضي المصرية الذي يمتلك بصفوفه لاعبان دفعة واحدة في نهائي بطولتين أوروبيتين مختلفتين في ذات الموسم، وهو الأمر الذي يثبت علو كعب الكرة المصرية على غيرها من مختلف المنتخبات الأفريقية الآهرى المشاركة في البطولة.

ومنذ قدوم النني إلى أرسنال نجح في تحقيق بطولتين مع الجانرز هما كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2016-2017، وكأس الدرع الخيرية موسم 2017-2018.

وشارك النني رفقة أرسنال في مختلف المسابقات في 88 مباراة حتى الآن، سجل خلالها هدفين، وصنع 8 أهداف آخرى.

أما صلاح فحدث ولاحرج فبعد نجاحه في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية، نجح أيضا مع فريقه ليفربول في التأهل للعام الثاني على التوالي لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد أبرز إنجازات صلاح منذ قدومه للريدز أيضًا هو نجاحه في التتويج بجائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، هذا بالإضافة إلى اقترابه من حسم لقب هداف النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي، باعتلائه عرش صدارة الهدافين حتى الآن برصيد 22 هدفًا.

وشارك صلاح منذ قدومه للريدز في 102 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 70 هدفًا، وصنع 29 هدفًا آخرين.

ولا شك في إن إنجازات صلاح والنني الجديدة هذا الموسم رفقة فرقهما قد تكون بمثابة المفتاح الجديد الذي من شأنه قيادة المنتخب الوطني لتحقيق إنجاز النجمة الثامنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد إنجازاتهما هذا الموسم بالملاعب الأوروبية والتي من شأنها إعطاء تشكيلة المكسيكي أجيري دفعة معنوية هائلة خلال أمم أفريقيا المقبلة من أجل تحقيق اللقب الأفريقي القاري للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة، خاصة وأن اللاعب المصري أثبت بما لا يدع مجالا للشط أنه قادر على الوصول إلى العالمية والتاريخ من أوسع الأبواب، ولعل صلاح والنني خير دليل على ذلك.