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محمد صلاح ينضم لأساطير أفريقيا في الدوريات الخمس الكبرى

10:47 ص | الإثنين 13 مايو 2019
كتب: أحمد أبوالليل
محمد صلاح ينضم لأساطير أفريقيا في الدوريات الخمس الكبرى

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

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انضم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى قائمة أساطير أفريقيا في الدوريات الخمس الكبرى "بيج 5".

ورغم فشل صلاح ورفاقه في التتويج لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم 2018-2019 وحصد مانشستر سيتي اللقب بفارق نقطة واحدة، إلا أن الفرعون المصري حصد لقب هداف البطولة برصيد 22 هدفا متقاسما الجائزة مع الثنائي الأفريقي، السنغالي ساديو ماني، زميله في الريدز، والجابوني بيير أوبامينج، مهاجم أرسنال.

وتمكن الفرعون المصري من الحفاظ على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، ليصبح ثالث لاعب أفريقي يحصد الحذاء الذهبي في موسمين متتاليين في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا "بيج 5".

الغاني توني يبواه، لاعب آينتراخت فرانكفورت، حصل على لقب الهداف في الدوري الألماني "البوندزليجا" في موسمي 1992-1993، 1993-1994، فيما حصد الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة، الجائزة في الدوري الإسباني "الليجا" في موسمي 2004-2005، 2005-2006.

بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

وأُسدل الستار عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس، والذي توج به مانشستر سيتي بعد منافسة شرسة للغاية مع ليفربول حتى الرمق الأخير (طالع التفاصيل)

وكان محمد صلاح حصل على الحذاء الذهبي بعدما توج هدافا للبريميرليج منفردا برصيد 32 هدفا، بينما سجل هذا الموسم 22 هدفا.

جدير بالذكر أن نجح في معادلة رقم الإيفواري ديديه دروجبا، ليكون ثانى لاعب أفريقي في البريميرليج يتمكن من حصد جائزة الحذاء الذهبي مرتين بعدما توج بها دروجبا فى مناسبتين 2006-2007 و 2009-2010.

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