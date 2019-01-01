ريال مدريد يبدأ رحلة خطف محمد صلاح من ليفربول

نقلًا عن العدد الورقي

بدأ ريال مدريد الإسبانى، التحرك تجاه ضم الدولى محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطنى، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد حسم صفقة إيدين هازارد لاعب تشيلسى فى خطوة لتكوين ثلاثى هجومى قوى رفقة الويلزى جاريث بيل، حسب ما زعمت تقارير صحفية فرنسية.

وكشفت شبكة «كانال بلوس» الفرنسية، عن تواصل ريال مدريد مع «صلاح» بشكل مباشر من أجل الوقوف على إمكانية ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل من عدمه، ونقلوا له تمسك إدارة النادى بالحصول على خدماته، ضمن خطة ترميم الفريق الذى عانى كثيراً على مستوى جميع الخطوط خلال الموسم الجارى.

واكتفت الشبكة الفرنسية، بإبراز بدء المفاوضات بين النادى الإسبانى والفرعون المصرى، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى أو الحديث عن نتاج المحادثات التى دارت بين الطرفين، ولكنها أكدت تمسك اللوس بلانكوس بالصفقة، رغم أن «صلاح» كان خارج الحسابات منذ تولى زين الدين زيدان المهمة من جديد، لاقتناعه التام بأن وجود ساديو مانى فى تشكيل الملكى سيحدث طفرة فى الخط الهجومى للفريق.

«كانال بلوس»: النادى الملكى تواصل مع «مو»

على جانب آخر، أوصت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية، إدارة الريدز بضرورة التحرك من أجل إيجاد بديل مناسب لمحمد صلاح، بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل نهاية الموسم، فى إشارة إلى أن ديفيد نيريس، لاعب أياكس الهولندى سيكون الاختيار الأنسب لسد فجوة الرحيل المحتمل لهداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم، وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ22 عاماً، يمتلك معدلاً عالياً من اللياقة البدنية، كما أنه يمكنه شغل مركزى الجناح الأيمن والأيسر، ما يجعله قادراً على أن يحل بديلاً لمحمد صلاح وساديو مانى.