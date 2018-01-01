بالفيديو| قبل مباراة نهضة بركان.. "من طنجة لأغادير" الزمالك محطم أحلام المغاربة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيرة فريق نهضة بركان المغربي، في المباراة النهائية لبطولة للكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2018-2019.

وتنطلق مباراة نهضة بركان والزمالك في تمام الثانية عشر من صباح اليوم الاثنين، والتي سيقام على الملعب البلدي ببركان.

وستبث مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة بي إن سبورتس الأولى، ويعلق عليها المصري علي محمد علي والمغربي جواد بده.

ويأمل الزمالك في مواصلة صحوته على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة، خاصة أنه يواجه ثالث فريق مغربي في هذه النسخة، حيث أقصى اتحاد طنجة في دور الـ32 مكرر، بعد أن تعادل معه في طنجة من دون أهداف، وفاز عليه في الإياب 1-0.

وتمكن الفارس الأبيض بنفس الطريقة من إقصاء حسنية أغادير في الدور ربع النهائي من البطولة.

يذكر أن نهضة بركان سيحل ضيفا على الزمالك في ملعب برج العرب يوم 26 من مايو الجاري لخوض مباراة الإياب.