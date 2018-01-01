أحدث الأخبار

أخر الأخبار

هل يواصل إبراهيم حسن جلد شباك المغاربة بالكونفدرالية؟

مسئولو ستاد الإسكندرية: جاهزون لاستقبال مباريات كأس الأمم

"نحس" النهائيات الأفريقية يُهدد حلم الزمالك بحسم الكونفدرالية

المعاملة بالمثل.. الزمالك يجبر نهضة بركان على المران "صائما"

بالفيديو| قبل مباراة نهضة بركان.. "من طنجة لأغادير" الزمالك محطم أحلام المغاربة

06:01 ص | الأحد 19 مايو 2019
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| قبل مباراة نهضة بركان.. "من طنجة لأغادير" الزمالك محطم أحلام المغاربة

الزمالك واتحاد طنجة

أخبار متعلقة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيرة فريق نهضة بركان المغربي، في المباراة النهائية لبطولة للكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2018-2019.

وتنطلق مباراة نهضة بركان والزمالك في تمام الثانية عشر من صباح اليوم الاثنين، والتي سيقام على الملعب البلدي ببركان.

وستبث مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة بي إن سبورتس الأولى، ويعلق عليها المصري علي محمد علي والمغربي جواد بده.

ويأمل الزمالك في مواصلة صحوته على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة، خاصة أنه يواجه ثالث فريق مغربي في هذه النسخة، حيث أقصى اتحاد طنجة في دور الـ32 مكرر، بعد أن تعادل معه في طنجة من دون أهداف، وفاز عليه في الإياب 1-0.

وتمكن الفارس الأبيض بنفس الطريقة من إقصاء حسنية أغادير في الدور ربع النهائي من البطولة.

يذكر أن نهضة بركان سيحل ضيفا على الزمالك في ملعب برج العرب يوم 26 من مايو الجاري لخوض مباراة الإياب.

أخبار قد تعجبك

تفاؤل فى الزمالك قبل مواجهة «بركان».. و«جروس» يستقر على التشكيل

استطلاع رأى

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    12:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • إيبار

    إيبار

  • -

    :

    -

    04:15 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • نابولي

    نابولي

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • نهضة البركان

    نهضة البركان

  • -

    :

    -

    11:59 PM

    الكونفدرالية
  • الزمالك

    الزمالك

الأكثر قراءة

ثورة في بيراميدز.. رحيل البدري ضمن 4 سيناريوهات لتركي آل الشيخ

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

خاص| فاتورة سيارة حمدي النقاز تفضح كذب رئيس الزمالك
«بدلاء» الأهلى قنبلة موقوتة فى طريق التتويج بالدورى