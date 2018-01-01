موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة لها

يشهد اليوم ملعب برج العرب في الإسكندرية، مواجهة فريقي الأهلي والإسماعيلي، والتي تنطلق في العاشرة مساء، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 بالدوري المصري الممتاز.

وستقوم قناتي "النيل للرياضة وأون سبورت"، بنقل مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي، وسيكون هناك استديو تحليلي في كل قناة على حدة، خاص بالتغطية للمباراة المؤجلة من الجولة 18.

الأهلي يواجه الإسماعيلي في مباراة مصيرية بسباق الصدارة

ويسعى فريق الدراويش لمصالحة جماهيره بعد واحد من أسوأ مواسمه، بالبحث عن تحقيق انتصار معنوي على متصدر ترتيب الدوري، ويملك الإسماعيلي 41 نقطة يحتل بها المركز السابع، جمعها بعد الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 11 مواجهة، وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبوه 28 هدفا واهتزت شباكهم 32 مرة.

ويدخل الأهلي المباراة، متصدرا ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 73 نقطة حققها بعد الفوز في 23 لقاء، و4 تعادلات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو المارد الأحمر 51 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

كما يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، قمة الإسماعيلي مع الأهلي لحساب مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وسيتم بث اللقاء عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت.

ويسعى الأهلي لمواصلة تصدره للدوري بالفوز على الدراويش، فيما يتطلع الإسماعيلي لإنهاء سلسلة "اللا فوز" فى مباراة الأربعاء التى ستقام بدون حضور جماهيري.