بعد تعثر الأحمر أمام الدراويش.. فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري

اشتعل سباق المنافسة على لقب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي بالتعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ18 بالدوري المصري.

وبعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي، اليوم، واصل المارد الأحمر تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 74 نقطة، وجاء بيراميدز ثانيًا بعد فوزه أمس الأربعاء، على النجوم بنتيجة 2/0، ووصوله للنقطة 69، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

الإسماعيلي يعرقل الأهلي في طريقه نحو لقب الدوري

ويستعرض لكم الوطن سبورت فرص الأهلي والزمالك في الفوز بالدوري بعد تعثر المارد الأحمر:

فرص الأهلي

الأهلي يمتلك 74 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ولديه مباراتين فقط على نهاية الدوري أمام كل من المقاولون العرب والزمالك، وفي حال الفوز بهما سيرتفع رصيد الأحمر للنقطة 80 ليتوج رسميا بلقب الدوري.

وفي حال التعادل أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل، سينتظر الأهلي تعثر الزمالك في المباريات المؤجلة لديه بالإضافة إلى فوز الأحمر أيضا على الفارس الأبيض في نهاية البطولة للتتويج باللقب.

فرص الزمالك

الزمالك يمتلك فرصة كبيرة للتتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه في حال الفوز بكل مباريته المقبلة، سيتوج الأبيض بالدوري.

الزمالك ينتظر 5 مواجهات صعبة في سباق الدوري أمام كل من الأهلي والإسماعيلي والإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة، ويكفي الأبيض الفوز في الـ5 مواجهات للتتويج باللقب.

وفي حال الفوز بالـ4 مباريات والتعادل أمام الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري سيتوج الأبيض بالدوري أيضا.

وفي حال التعثر في أي مباراة سواء بالتعادل أو الهزيمة في الـ4 مباريات المقبلة، سينتظر الأبيض للجولة الختامية أمام الأهلي، حيث يكفي الفارس الأبيض التعادل، وفي حال الخسارة سيتوج الأحمر بلقب البطولة.