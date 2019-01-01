بالفيديو| شاهد أغنية "متجمعين" الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية بـ3لغات

قبل أيام من بدأ بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي ستنطبق من مصر في الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً، تنشر "الوطن" الأغنية الرسمية للبطولة.

و من المقرر إذاعة هذه الأغنية بعنوان "متجمعين" في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا بثلاث لغات، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، ويقدمها ثلاثة مطربين، نيجيرية وأخرى سنغالية، إلى جانب المطرب المصري حكيم.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أن مدة حفل الافتتاح ستكون 14 دقيقة فقط، تبدأ في الثامنة مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساءً.

وتضم المجموعة الأولى في "كان 2019" التي ستلعب على استاد القاهرة الدولي، المنتخب المصري المستضيف للبطولة، بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

ويلتقى المنتخب الأوغندي نظيره الكونغولي في الجولة الأولى من مباريات البطولة الأفريقية في الرابعة والنصف عصر على استاد القاهرة الدولي.

وتلعب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، مقسمين على 6 مجموعات يلعبون في 6 ملاعب وهي القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

وكان "كاف" قد استقر اختيار 7 سفراء لكأس الأمم الإفريقية هم المصري محمود الخطيب، والجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، وزميله الإيفواري دروجبا، والسنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري نوانكو كانو.