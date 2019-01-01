تعرف على مواعيد وجدول مباريات أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم بجميع أنحاء العالم انطلاق أحد أقوى البطولات القارية على الإطلاق على مستوى العالم وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

وينشر "الوطن سبورت" جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ومواعيدها على النحو التالي:

أولًا دور المجموعات:

الجمعة 21 يونيو:

مصر * زيمبابوي 10 مساءًا في القاهرة.

السبت 22 يونيو:

الكونغو الديمقراطية * أوغندا.. 4:30 مساءًا في القاهرة.

نيجيريا * بوروندي.. 7 مساءًا في الإسكندرية.

غينيا * مدغشقر.. 10 مساءًا في الإسكندرية.

الأحد 23 يونيو:

المغرب * ناميبيا.. 4:30 مساءًا في القاهرة.

السنغال * تنزانيا.. 7 مساءًا في القاهرة.

الجزائر * كينيا.. 10 مساءًا في القاهرة.

الاثنين 24 يونيو:

كوت ديفوار * جنوب إفريقيا.. 4:30 مساءًا في القاهرة.

تونس * أنجولا.. 7 مساءًا في السويس.

مالي * موريتانيا.. 10 مساءًا في السويس.

الثلاثاء 25 يونيو:

الكاميرون * غينيا بيساو.. 7 مساءًا في الإسماعيلية .

غانا * بنين.. 10 مساء في الإسماعيلية.

الجولة الثانية:

الأربعاء 26 يونيو:

نيجيريا * غينيا… 4:30 مساء في الإسكندرية.

أوغندا * زيمبابوي…. 7 مساء في القاهرة.

مصر * الكونغو الديمقراطية… 10 مساء في القاهرة.

الخميس 27 يونيو:

مدغشقر * بوروندي.. 4:30 مساء في الإسكندرية.

السنغال * الجزائر.. 7 مساء في القاهرة.

كينيا * تنزانيا.. 10 مساء.

الجمعة 28 يونيو:

تونس * مالي.. 4:30 مساء في السويس.

المغرب * كوت ديفوار .. 7 مساء.

جنوب إفريقيا * ناميبيا.. 10 مساء.

السبت 29 يونيو:

موريتانيا * أنجولا… 4:30 مساء في السويس.

الكاميرون * غانا.. 7 مساء .

بنين * غينيا بيساو.. 10 مساء .

الجولة الثالثة:

الأحد 30 يونيو:

مدغشقر * نيجيريا.. 6 مساء في الإسكندرية.

بوروندي * غينيا.. 6 مساء في القاهرة.

مصر * أوغندا.. 9 مساء في القاهرة.

زيمبابوي * الكونغو الديمقراطية.. 9 مساء في القاهرة.

الإثنين 1 يوليو:

جنوب إفريقيا * المغرب.. 6 مساء في القاهرة.

ناميبيا * كوت ديفوار .. 6 مساء في القاهرة.

كينيا * السنغال.. 9 مساء في القاهرة.

تنزانيا * الجزائر.. 9 مساء في القاهرة.

الثلاثاء 2 يوليو:

بنين * الكاميرون.. 6 مساء .

غينيا بيساو * غانا.. 6 مساء في السويس.

موريتانيا * تونس.. 9 مساء في السويس.

أنجولا * مالي.. 9 مساء .

الدور ثمن النهائي: الجمعة 5 يوليو:

أول المجموعة الرابعة * ثالث المجموعة (الثانية أو الخامسة أو السادسة) 6 مساء.

ثاني المجموعة الأولى * ثاني المجموعة الثالثة 9 مساء.

السبت 6 يوليو:

ثاني المجموعة الثانية * ثاني المجموعة السادسة 6 مساء.. في الإسكندرية

أول المجموعة الأولى * ثالث المجموعة (الثالثة أو الرابعة أو الخامسة) 9 مساء.. في القاهرة

الأحد 7 يوليو:

أول المجموعة الثانية * ثالث المجموعة (الأولى أو الثالثة أو الرابعة) 6 مساء في الإسكندرية.

أول المجموعة الثالثة * ثالث المجموعة (الأولى أو الثانية أو السادسة) 9 مساء في القاهرة.

الاثنين 8 يوليو:

أول المجموعة الخامسة * ثاني المجموعة الرابعة.. الساعة 6 مساء في السويس.

أول المجموعة السادسة * ثاني المجموعة الخامسة.. الساعة 9 مساء

الدور ربع النهائي:الأربعاء 10 يوليو:

المباراة الأولى.. الساعة 6 مساء

المباراة الثانية.. الساعة 9 مساء في القاهرة

الخميس 11 يوليو:

المباراة الثالثة.. الساعة 6 مساء في السويس

المباراة الرابعة.. الساعة 9 مساء في القاهرة

الدور نصف النهائي:

الأحد 14 يوليو:

المباراة الأولى الساعة 6 مساء في القاهرة

المباراة الثانية الساعة 9 مساء في القاهرة

الدور النهائي:الأربعاء 17 يوليو:

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع… الساعة 9 مساء في القاهرة

الجمعة 19 يوليو:

المباراة النهائية.. الساعة 9 مساء في القاهرة.

القنوات الناقلة للبطولة:

سيتم بث مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا من خلال التردد الأرضي لقناة Time Sports، و عبر قنوات bein SPORTS.