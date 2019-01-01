"شملت فساد مونديال قطر".. تفاصيل 24 ساعة تحقيقات مع بلاتيني

أخلت السلطات الفرنسية، سبيل الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد مرور ما يقرب من 24 ساعة على احتجازه للاستجواب في قضايا الفساد الخاصة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم قطر 2022.

تفاصيل التحقيق مع بلاتيني

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، خرج وليام بوردون محامي بلاتيني بتصريحات، يؤكد خلالها على إخلاء سبيل موكله بعد التبين بأن التهم المنسوبة إليه ليس لها أي أساس من الصحة، وبدون أي دليل بسحب زعمه، قائلاًَ: "ما يحدث ضوضاء من لا شئ".

وحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فإن رئيس يويفا السابق بدا مرهقاً بشكل واضح بعد إخلاء سبيله، وذلك لطول مدة التحقيقات التي خضع لها إثر اعتقاله، إذ أن التحقيقات تطرقت إلى الحديث عن كواليس كأس أوروبا 2016، كأس العالم في روسيا، كأس العالم في قطر، والفيفا".

وفي تقرير مفصل، أبرزت "سكاي نيوز" كواليس التحقيقات مع بلاتيني، والتي تضمنت التحقيق بشأن خسارة الولايات المتحدة لملف كأس العالم 2022 لصالح قطر، بعد اجتماع عقد في باريس برعاية الرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي وبلاتيني وتميم بن حمد.

وعاد محامي بلاتيني للتأكيد على أن موكله لم يتم استجوابه بصفته متهما ولكن تم استدعائه بصفة شاهد على الواقعة، مبرهناً على ذلك بأنه تم إطلاق سراحه دون توجيه أي اتهامات، وأن استجوابه كان جزء من التحقيقات في القضية المزعومة.

وكان الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والموقوف عن ممارسة أي نشاط كروي، تلقى صفعة جديدة بتوقيفه احتياطيًا الثلاثاء في إطار تحقيق فرنسي حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022.

وشدد محامو بلاتيني على أن موكلهم يتم الاستماع إليه بصفة "شاهد"، وأنه لم يرتكب أي خطأ.