4 محاربين يتنافسون في معركة وسط المنتخب.. من يصبح رئة الفراعنة؟

تترقب الجماهير المصرية ضربة بداية الفراعنة بافتتاح بطولة أمم أفريقيا، عندما يلتقي منتخب مصر مع زيمبابوي العاشرة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات بالبطولة.

وتنتظر الجماهير رؤية أول تشكيل رسمي للفراعنة باختيار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، في ظل صراع محتدم بين لاعبي جميع المراكز، خاصة الوسط الدفاعي، الذي يشهد زخما بوجود الرباعي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي.

ويستعرض " الوطن سبورت"، فرص اللاعبين الأربعة في الدخول بالتشكيل الأساسي للمنتخب الوطني.

طارق حامد رئة الفراعنة في وسط الملعب

يعد طارق حامد لاعب وسط الزمالك من أبرز اللاعبين المقتنع بهم المكسيكي خافيير أجيري، بسبب مجهوده الكبير بوسط الملعب وإجادته دور قاطع الكرات من الخصوم، ما يجعله شبه ضامن لمكانه بالتشكيل الأساسي للفراعنة بكأس الأمم.

بطاقة تعارف

مشاركته مع فريقه: 46 مباراة.

أهدافه مع فريقه: هدف وحيد.

مشاركته الدولية: 34 مباراة.

أهدفه الدولية: لم يسجل.

محمد النني لاعب وسط الفراعنة يسعى لتعويض موسم غير موفق

يحلم محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، بالمشاركة بشكل أساسي مع المنتخب خلال مباريات كأس الأمم، والمساهمة في تتويج الفراعنة باللقب، من أجل تعويض موسم غير موفق له على الإطلاق مع المدفعجية هذا الموسم، قضى معظمه على مقاعد البدلاء ومن ثم يبحث عن بداية جديدة من خلال الفوز بأمم أفريقيا مع الفراعنة.

بطاقة تعارف

مشاركته مع فريقه: 17 مباراة.

أهدافه مع فريقه: لم يسجل.

مشاركته الدولية: 71 مباراة.

أهدافه الدولية: 6 أهداف.

دونجا يحلم بالتشكيل الأساسي في سنة أولى أمم أفريقيا

يأمل نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، في التألق مع الفراعنة والوصول للتشكيل الأساسي بأمم أفريقيا خلال تواجده لأول مرة بقائمة الفراعنة، خاصة وأنه شارك في وديتي تنزانيا وغينيا وظهر بشكل جيد.

بطاقة تعارف

مشاركته مع فريقه: 30 مباراة.

أهدافه مع فريقه: سجل هدفين.

مشاركته الدولية: 4 مبارايات.

أهدافه الدولية: لا يوجد

علي غزال يبحث عن دور مع الفراعنة

بعد أن عاد علي غزال مجددا لحسابات المنتخب في عهد المكسيكي خافيير أجيري، يحلم اللاعب بالمشاركة بشكل أساسي، إلا أنه يصطدم بتواجد الثلاثي طارق حامد والنني ودونجا، ومن ثم سيكون المخرج الوحيد له هو اللعب بمركز الليبرو في المباريات التي سيحتاج فيها المنتخب لتأمين دفاعي.

بطاقة تعارف

مشاركته مع فريقه: 12 مباراة.

أهدافه مع فريقه: لم يسجل.

مشاركته الدولية: 10 مبارايات.

أهدافه الدولية: لم يسجل.