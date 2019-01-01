الشناوي أبرزهم.. 5 حراس "كلين شيت" في الجولة الثانية بأمم أفريقيا

تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، بدور المجموعات، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وقبل انطلاق الجولة، لم يتلق 5 حراس مرمى أهداف داخل شباكهم، بعد لعب 24 مباراة، في الجولتين الأولى والثانية، وكان من بينهم حاسر المنتخب الوطني، محمد الشناوي.

ويقدم الوطن سبورت، خلال التقرير التالي، حراس المرمى الذين رفضوا هز شباكهم، في البطولة حتى الآن.

محمد الشناوي - مصر

قدم محمد الشناوي، حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي، لقاءً مميزًا أمام زيمبابوي، في اللقاء الافتتاحي للبطولة، وهو الأمر الذي تكرر أمام الكونغو الديموقراطية، في الجولة الثانية.

وتمكن "الشناوي" في لقاء زيمبابوي، من التصدي لتسديتين على المرمى من إجمالي 7 تسديدات خطيرة من مهاجمي المنافس، كانت كفيلة بتغيير النتيجة.

وفي لقاء الجولة الثانية أمام الكونغو الديموقراطية، تصدي الشناوي لـ 3 تسديدات على المرمى من إجمالي 5 تسديدات للمنافس طوال المباراة.

رايس مبولحي - الجزائر

مبولحي صاحب الـ 33 عامًا، حافظ على نظافه شباكه خلال لقاء الجزائر ضد كينيا بالجولة الأولى، ولم يتلقى أي فرص خطرة على مرماه طوال الـ 90 دقيقة، وهو الأمر الذي تكرر في الجولة الثانية أمام السنغال، حيث تصدي لتسديتين من إجمالي 5 هجمات لأسود التيرانجا على المرمى.

وفاز منتخب الجزائر بهدفين دون رد على كينيا، عن طريق مهاجم نادي السد القطري، بغداد بونجاح في الدقيقة 34، والهدف الثاني جاء عن طريق اللاعب رياض محرز في الدقيقة 43.

وكرر الانتصار على السنغال بهدف دون رد، سجله اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 49.

ياسين بونو - المغرب

حقق منتخب المغرب، فوزًا صعبًا وبشق الأنفس، على نظيره الناميبي، في الجولة الأولى، بهدف ذاتي عن طريق اللاعب إيتامونوا كيمويني، في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

ولم يتلقى "بونو" أي تسديدة خطيرة على مرماه، حيث سدد منتخب ناميبيا تسديدة وحيدة خلال اللقاء، فيما سدد أسود الأطلسي 12 تسديدة، من بينهم 4 على المرمى جاء منهم هدف الفوز.

وخلال لقاء كوت ديفوار في الجولة الثانية، والذي انتصر فيه أسود الأطلسي بهدف دون رد عن طريق اللاعب يوسف النصيري، خرج "بونو" بشباك نظيفة، بالتصدي لهجمتين خطيرتين، من إجمالي 6 هجمات لمنتخب ساحل العاج.

أندريه أونانا - الكاميرون

أونانا الشاب صاحب الـ 23 عامًا، وأحد أفضل حراس العالم في الوقت الحالي، نظرًا لما قدمه هذا الموسم، رفقة فريق أياكس الهولندي، والمرشح بقوة لحصد جائزة أفضل حارس في البطولة، حافظ على نظافة شباكه خلال لقاء الكاميرون وغينيا بيساو في الجولة الأولى.

سدد منتخب غينيا بيساو، 6 تسديدات كانت جميعها خارج الـ 3 خشبات لمرمى " أونانا"، فيما سدد منتخب الكاميرون 11 تسديدة من بينهم 5 على المرمى الناميبي، جاء منهم هدفين.

وفاز منتخب الكاميرون على غينيا بيساو بثنائية نظيفة، عن طريق بانانا يايا في الدقيقة 66، وبعدها بـ 3 دقائق جاء الهدف الثاني، عن طريق اللاعب ستيفان باهوكين، ليتصدر الأسود المجموعة السادسة، ويبدأ رحلة الدفاع عن اللقب للنسخة الثانية على التوالي.

في الجولة الثانية، تمكن أونانا من نظافة شباكه، حيث تعادلت بلاده أمام غانا سلبيًا.

دانيال أكبيي - نيجيريا

حارس مرمى فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، صاحب الـ 32 عامًا، تمكن من الخروج بشباك نظيفة، خلال لقاء نيجيريا أمام بوروندي، بالمجموعة الأولى، ليحافظ على فوز بلاده بالمباراة بهدف نظيف.

وتمكن " أكبيي" من التصدي لـ 7 كرات على المرمى من إجمالي 12 تسديدة لمنتخب بوروندي طوال المباراة.

وكرر "أكبيي" الأمر في لقاء الجولة الثانية، ضد غينيا، عندما فازت بلاده بهدف نظيف، حيث تصدى لـ 4 هجمات خطيرة، من أجمالي 7 هجمات على المرمى للمنتخب الغيني.

مباريات الجولة الثالثة اليوم الأحد

المجموعة الأولى: مصر * أوغندا .. 9:00 .. استاد القاهرة

المجموعة الأولى: زيمبابوي * الكونغو .. 9:00 .. استاد الدفاع الجوي

المجموعة الثانية: بوروندي * غينيا .. 6:00 .. استاد السلام

المجموعة الثانية: نيجيريا * مدغشقر .. 6:00 .. استاد الإسكندرية