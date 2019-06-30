تونس وأنجولا الأصعب.. 6 فرق مرشحة لملاقاة مصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

نجح منتخب مصر في حسم صدارة المجموعة الأولى، بعد تحقيق 3 انتصارات على منافسيه زيمبابوي ، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، ليحقق العلامة الكاملة 9 نقاط ويحقق المركز الأول في المجموعة.

ويلتقي المنتخب المصري مع فريق سيتأهل للدور المقبل محتلا المركز الثالث، وسيكون من أفضل أربعة فرق تحتل هذا المركز بعد نهاية دور المجموعات.

وحسب نظام البطولة، فإن متصدر المجموعة الأولى، في هذه الحالة منتخب مصر، سيواجه صاحب المركز الثالث المتأهل من المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة على الترتيب، بمعنى أنه حال تأهل صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة سيكون هو منافس الفراعنة في دور الـ16، وإن لم يتأهل صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثالثة من التأهل سيكون صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة هو منافس مصر حال تأهله للدور المقبل، ويتكرر الأمر حال عجز صاحبي المركز الثالث في المجموعة الثالثة والرابعة عن التأهل، سيكون صاحب المركز الثالث في المجموعة الخامسة هو من يواجه الفراعنة حال تأهله للدور المقبل كأحسن أربع ثوالث.

وسيتحدد الليلة وبشكل كبير ملامح منافس الفراعنة، في دور الـ16، والأقرب صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، والذي سيكون بين منتخبي السنغال وكينيا.

صراع ثنائي بين السنغال وكينيا

ولنقترب أكثر من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة، لتحديد هوية المنافس الذي سيواجه مصر في دور الستة عشر، والبداية من المجموعة الثالثة.

ضمن المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الثالثة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام المنتخب التنزاني، ويملك محاربو الصحراء 6 نقاط، ولم يحقق المنتخب التنزاني أي نقطة حتى الآن.

ويتنافس على المركز الثاني منتخب السنغال ونظيره منتخب كينيا، ويملك كل منهما 3 نقاط، وسيلتقي الفريقان اليوم في ملعب "30 يونيو - الدفاع الجوي" في التاسعة مساء اليوم.

وسيحسم الفريق الفائز المركز الثاني، وسيكون الخاسر في انتظار تحديد مصيره بالنقاط الثلاثة، وحال أهلته تلك النقاط سيكون هو منافس مصر في دور الـ16.

ويصب التعادل في صالح المنتخب السنغالي، الذي سيكون حينها صاحب المركز الثاني بفضل تفوقه بالأهداف، ويرتفع رصيد كينيا إلى 4 نقاط ووقتها تضمن الصعود من أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث وستكون هي الطرف الثاني أمام الفراعنة بالدور المقبل.

المركز الثالث حائر في المجموعة الرابعة

وتعد حسابات المجموعة الرابعة أكثر تعقيدا، حيث تتصدرها المغرب بـ6 نقاط، ويليها كوت ديفوار 3 نقاط، متفوقة على جنوب أفريقيا صاحبة الرصيد ذاته، ويتفوق الأفيال بفضل المواجهات المباشرة، وتتذيل ناميبيا الترتيب بدون نقاط.

وضمن المغرب تأهله لدور الـ16 ولكنه لم يحسم مركزه وقد يتأهل كمتصدر حال فوزه أو تحقيق التعادل أمام جنوب أفريقيا الليلة، وتجمع بينهما مباراة الجولة الثالثة في ملعب السلام وتنطلق في السادسة مساء.

ويسعى منتخب "البافانا بافانا" إلى تحقيق الانتصار ليعادل نقاط المغرب وتأكيد تأهله، وحال التعادل يرتفع رصيد جنوب أفريقيا وهو ما يضمن تأهله كأفضل ثوالث على أقل تقدير، حال فوز كوت ديفوار على ناميبيا.

ويملك المنتخب الناميبي فرص للتأهل أيضا بشرط الفوز على كوت ديفوار وانتظار نتيجة المغرب وجنوب أفريقيا، وحينها سينتظر تحديد مصيره للصعود من أفضل 4 ثوالث على أقل تقدير أيضا، خاصة حال انتهاء مباراة جنوب أفريقيا بالتعادل أو تحقيق الفوز على أسود الأطلس، وحينها ستتفوق ناميبيا على كوت ديفوار بالمواجهات المباشرة وينتظر نتائج باقي ثوالث المجموعات الأخرى.

الخسارة تقتل أحلام صاحب المركز الثالث بالمجموعة الخامسة

ولا تقل حسابات المجموعة الخامسة تشابكا عن المجموعة الرابعة، بل تزداد تعقيدا، حيث تتصدر مالي المجموعة بـ4 نقاط، ويليها منتخب تونس بنقطتين، ثم أنجولا بالرصيد ذاته "نقطتان"، ويتذيل المنتخب الموريتاني الترتيب بنقطة واحدة.

وسيلتقي في التاسعة مساء الغد على ملعب السويس، منتخبا مورتيانيا وتونس، والفائز منهما سيضمن تأهله كوصيف للمجموعة أو من أفضل أربع ثوالث، وفي التوقيت ذاته يستضيف ملعب الإسماعيلية مباراة أنجولا ومالي، حيث يسعى الأخير لتحقيق نقطة على الأقل تضمن له تصدر المجموعة أو تحقيق مركز الوصيف على الأقل، بينما يسعى "غزلان" أنجولا إلى تحقيق الفوز فقط والذي يضمن له التأهل إلى الدور المقبل، سواء في المركز الثاني أو المركز الثالث وسيصعد من أفضل الثوالث حال وصوله للنقطة الرابعة.