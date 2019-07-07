بالأرقام.. كشف حساب أجيري في 339 يومًا مع منتخب مصر قبل إقالته

كانت الإطاحة بالمكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري الأول، أول القرارات، التي عقبت الخروج المفاجئ لمنتخب مصر من كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تستضيفها الفراعنة في نسختها الـ32.

وهُزم منتخب مصر، من نظيره الجنوب أفريقي، في المباراة، التي جمعتهما بدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، أمس السبت، بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب تيمبينكوسي لورش، في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليودع الفراعنة البطولة مبكرًا.

مسيرة المدرب المكسيكي البالغ من العمر 60 عامًا، لم تدم مع المنتخب المصري لأكثر من 12 مباراة فقط، قاد خلالهم الفريق ما بين مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، والمباريات الودية، بالإضافة إلى مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.

وتعاقد اتحاد كرة القدم المصري مع "أجيري" في الأول من شهر أغسطس بعام 2018، قبل أن تُعلن أمس إقالته، بعد 339 يوما فقط من إعلان التعاقد معه.

وخلال الـ12 مباراة، تلقى "أجيري" هزيمة رسمية وحيدة، أمام جنوب أفريقيا، كانت كفيلة بإقالته وجهازه المعاون بالكامل، إذ تسببت في توديع الفراعنة للبطولة.

مسيرة خافيير أجيري مع منتخب مصر

وفي المجمل، قاد أجيري المنتخب الوطني للفوز في 9 مباريات من الـ12 مباراة، التي خاضها، ما بين ودية ورسمية، وجاءت تلك الانتصارات بواقع:

- فوزين في مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا.

- 4 انتصارات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا على النيجر وإي سواتيني ذهابًا وإيابًا، ثم الفوز على تونس على ملعب برج العرب.

- 3 انتصارات في مرحلة المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2019 أمام زيمبابوي والكونغو الديموقراطية وأوغندا.

أما عن الثلاث مباريات المتبقية، فحقق تعادلًا وحيدًا أمام النيجر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بنتيجة هدف لكلا الفريقين، في مباراة أقيمت بالنيجر، بالإضافة إلى هزيمتين، إحداهما كانت أمام نيجيريا في مباراة ودية أقيمت 26 مارس من العام الجاري، وهزيمة أمام جنوب أفريقيا، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتمكن المنتخب المصري تحت قيادة أجيري، من إحراز 27 هدفًا، كما استقبل 7 أهداف فقط، آخرهم هدف اللاعب الجنوب أفريقي تيمبينكوسي لورش، والذي كان كفيلًا بانتهاء رحلة المكسيكي مع المنتخب المصري، والتي دامت 339 يومًا فقط.

وخلال الـ12 مباراة التي قاد خلالها أجيري منتخب الفراعنة، لم يواجه أي منتخب من المنتخبات صاحبة التصنيف الأول في القارة السمراء، سوى منتخب تونس والذي نجح في التغلب عليه بـ3 أهداف مقابل هدفين.