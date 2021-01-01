عزيمة بلماضي ونجومية محرز ورقم هجومي.. 3 عوامل تقود الجزائر لحصد أمم أفريقيا

يترقب الجميع مشهد النهاية ببطولة أمم أفريقيا 2019 عندما يلتقي المنتخب الجزائري في مواجهة صعبة ومن العيار الثقيل أمام السنغال، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، بنهائي البطولة.

ويأمل المنتخب الجزائري بقيادة مديره الفني المخضرم جمال بلماضي، في حصد اللقب للمرة الثانية بتاريخه، عقب حصوله على كأس الأمم عام 1990، وهناك حالة من التفاؤل تغمر المعسكر الجزائري، خاصة بعد المباريات القوية التي قدمها محاربو الصحراء منذ بداية المسابقة، والتي قادتهم لنهائي البطولة، فضلا عن الأرقام القياسية التي حققها الفريق بكونه أفضل خط هجوم بالمسابقة بعدما أحرز لاعبوه 12 هدفا.

عزيمة ورح بلماضي مفتاح الفوز باللقب

ويعول المنتخب الجزائري على عزيمة وروح جمال بلماضي، الذي نقلها للاعبي الجزائر، الأمر الذي ظهر جليا خلال المباريات السابقة في البطولة، إذ يلعب الفريق كوحدة جماعية واحدة وهو ما أكده جميع لاعبي المنتخب الجزائري الذين أشادوا بروح ومعاملة بلماضي لهم.

ويعتمد المنتخب الجزائري على النجم رياض محرز، الذي يقدم بطولة رائعة، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين خلال المباريات التي خاضها مع محاربي الصحراء بالمسابقة القارية، إذ يستهدف نجم مانشستر سيتي قيادة منتخب بلاده لحصد اللقب للاقتراب خطوة من الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.