حسم الدوري في يد الزمالك.. 3 سيناريوهات للقطبين نحو النجمة الـ41 أو 13

بعد انتهاء البطولة الأفضل في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، وتتويج المنتخب الجزائري باللقب الثاني عبر تاريخهم، يعود الدوري المصري مجددا لاستكمال المسابقة، والتي يتنافس على لقبها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويحتل المارد الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة وله مباراتان، فيما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 68 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة، لكن الأخير أنهى جميع مبارياته.

ويعد حسم لقب الدوري المصري في يد نادي الزمالك، الذي يبدأ مؤجلاته بمواجهة قوية أمام الجونة مساء غد في مدينة الغردقة، وفي حال تعثر الزمالك بالتعادل أو بالهزيمة ستقرب البطولة من قلعة الجزيرة حال انتصار الأحمر على المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.

وفي حالة فوز الزمالك على الجونة، سيتأجل حسم لقب الدوري، حيث سيواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء، وفي نفس الموعد يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، انتصار الأبيض على الدراويش والمارد الأحمر على ذئاب الجبل سيؤجل المتوج باللقب لمباراة القمة المقرر إقامتها يوم الأحد بعد المقبل.

فوز الزمالك على الجونة والإسماعيلي، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب، سيجعل مباراة القمة نارية، حيث إن الفوز أو التعادل للمارد الأحمر سيضمن له لقب البطولة، فيما سيكون الزمالك مطالب بالفوز لا غيره من أجل التتويج باللقب الثالث عشر في تاريخه.

ويحتاج الأهلي للفوز بالدوري رقم 41 عبر تاريخه، فيما تمني جماهير الزمالك نفسها باللقب الثالث عشر بعد موسم طويل كان الفارس الأبيض المتصدر لترتيبه في أغلب مراحله.